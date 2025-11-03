Roster-Update: Sechs Kadermutationen fÃ¼rs WEHT-Turnier in Ã„ngelholm

ZÃ¼rich. (PM SIHF) FÃ¼r das zweite Turnier der Womenâ€™s Euro Hockey Tour gibt es sechs Ã„nderungen im Aufgebot: Talina Benderer, Jael Manetsch, Laure MÃ©riguet, Alena Lynn Rossel und Noemi Ryhner fallen verletzungsbedingt aus, Jade Surdez ist krank. Mit Ilana Leibundgut, Zoe Merz, Chiara Pfosi, Isabel Waidacher sowie Luisa Waser werden fÃ¼nf Spielerinnen nachnominiert.

Aufgrund der verletzungs- und krankheitsbedingten AusfÃ¤lle musste Head Coach Colin Muller sein Team auf sechs Positionen umstellen.

FÃ¼r TorhÃ¼terin Talina Benderer rÃ¼ckt Chiara Pfosi vom EV Zug ins Aufgebot nach. Die 25-jÃ¤hrige StÃ¼rmerin Luisa Waser vom EVZ ersetzt Jael Manetsch und wird damit zu ihrem DebÃ¼t im Nationalteam kommen. Ebenfalls erstmals im A-Nationalteam figuriert die 18-jÃ¤hrige StÃ¼rmerin Ilana Leibundgut vom SC Bern. FÃ¼r die erkrankte Jade Surdez wurde zudem Zoe Merz vom HC Ambri-Piotta nachnominiert.

Ein Comeback feiert Isabel Waidacher von den ZSC Lions: Die 31-JÃ¤hrige kehrt nach ihrem letzten Einsatz in der Saison 2018/2019 ins A-Nationalteam zurÃ¼ck und steht kurz vor einem JubilÃ¤um: Mit aktuell 98 LÃ¤nderspielen steht ihr 100. Einsatz kurz bevor.

Somit gestaltet sich das Aufgebot fÃ¼r das WEHT-Turnier in Ã„ngelholm mit neu sieben Verteidigerinnen wie folgt:

TorhÃ¼terinnen (2): Chiara Pfosi (EV Zug), Monja Wagner (Union College / USA)

Verteidigerinnen (7): Annic BÃ¼chi (EV Zug), Elena Gaberell (EV Zug), Nina Harju (EV Zug), Janine Hauser (ZSC Lions), Shannon Sigrist (ZSC Lions), Lucie Tenenbaum (Minnesota State University / USA), Stefanie Wetli (SC Bern)

StÃ¼rmerinnen (12): Leoni Balzer (HC Davos Ladies), Naemi Herzig (Holy Cross University / USA), Ilana Leibundgut (SC Bern), Lena-Marie Lutz (HC Ambri-Piotta), Alina Marti (EV Zug), Zoe Merz (HC Ambri-Piotta), Norina MÃ¼ller (HC Fribourg-GottÃ©ron Ladies), Kaleigh Quennec (SC Bern), Lisa RÃ¼edi (ZSC Lions), Isabel Waidacher (ZSC Lions), Luisa Waser (EV Zug), Ivana Wey (EV Zug)

! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmÃ¤ÃŸig aktuelle Nachrichten!