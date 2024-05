Roster-Update: Kevin Fiala verstÃ¤rkt die Schweiz!

Prag. (PM SIHF) Der frisch gebackene Vater Kevin Fiala reist zur Schweizer Eishockey-Nationalmannschaft an die Weltmeisterschaft nach Prag. Der Stürmer von den Los Angeles...

Prag. (PM SIHF) Der frisch gebackene Vater Kevin Fiala reist zur Schweizer Eishockey-Nationalmannschaft an die Weltmeisterschaft nach Prag.

Der Stürmer von den Los Angeles Kings hat von seinem Club die Freigabe erhalten und wird die Schweiz ab morgen verstärken.

Der 27-Jährige, der bereits 570 NHL-Partien absolviert hat, wollte nach der Geburt seines Kindes unbedingt die Schweiz an der Weltmeisterschaft in Prag unterstützen: «Es war ein unglaublich schönes Gefühl, zum ersten Mal Vater zu werden! Der Geburtstermin meiner Tochter war früher als geplant, weshalb es mir nun möglich ist, trotzdem an die WM zu reisen. An dieser Stelle ein grosses Dankeschön an meine Frau Jessica, welche mir dies ermöglicht und mich bei meinem Vorhaben zu jeder Zeit supportet hat. Das ist alles andere als selbstverständlich und schätze ich sehr. Ich freue mich extrem auf das Team und das Turnier in Tschechien!»

Lars Weibel, Director Sport bei Swiss Ice Hockey, sagt: «Auch wenn das Kind früher zur Welt gekommen wäre, gingen wir grundsätzlich nicht davon aus, dass Kevin noch nachreisen würde. Wir haben ihm diesen Entscheid völlig freigelassen. Umso mehr freut es uns natürlich, dass das Commitment zur Schweiz und der Nati so gross ist und Kevin das Team und die Schweiz trotz dieses emotionalen Ereignisses unterstützen möchte!»

So sieht das aktualisierte WM-Aufgebot aus

Torhüter (3): Reto Berra (HC Fribourg-Gottéron), Leonardo Genoni (EV Zug), Akira Schmid (New Jersey Devils)

Verteidiger (8): Michael Fora (HC Davos), Andrea Glauser (Lausanne HC), Sven Jung (HC Davos), Dean Kukan (ZSC Lions), Roman Josi (Nashville Predators), Romain Loeffel (SC Bern), Christian Marti (ZSC Lions), Jonas Siegenthaler (New Jersey Devils)

Stürmer (15): Andres Ambühl (HC Davos), Sven Andrighetto (ZSC Lions), Thierry Bader (SC Bern), Christoph Bertschy (HC Fribourg-Gottéron), Kevin Fiala (Los Angeles Kings), Gaëtan Haas (EHC Biel-Bienne), Fabrice Herzog (EV Zug), Nico Hischier (New Jersey Devils), Ken Jäger (Lausanne HC), Philipp Kurashev (Chicago Blackhawks), Nino Niederreiter (Winnipeg Jets), Tristan Scherwey (SC Bern), Sven Senteler (EV Zug), Dario Simion (EV Zug), Calvin Thürkauf (HC Lugano)