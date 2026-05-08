Roster-Update bei den Schweizern: JJ Moser stösst zum Nationalteam

Zürich. (PM SIHF) Der Verteidiger der Tampa Bay Lightning wird die Schweizer Eishockey-Nationalmannschaft bei der Weltmeisterschaft in Zürich und Fribourg verstärken.

Nach dem Ausscheiden der Tampa Bay Lightning in Spiel sieben der NHL-Playoffs gegen die Montréal Canadiens hat JJ Moser grünes Licht für die Teilnahme an der Heim-WM erhalten. Der 25-Jährige wird am Mittwoch, 13. Mai 2026, zum Team stossen.

«Gerade nach den gewichtigen Ausfällen von Andrea Glauser, Michael Fora und Jonas Siegenthaler ist JJ eine umso wertvollere Stütze für unsere Defensive», sagt Lars Weibel, Director Sport bei der Swiss Ice Hockey Federation.

Head Coach Jan Cadieux zeigt sich erfreut über den hochkarätigen Zuzug: «Mit JJ gewinnen wir einen laufstarken und spielintelligenten Zweiweg-Verteidiger dazu. Mit seiner Übersicht und Ruhe an der Scheibe bringt er wichtige Stabilität und Qualität in unsere Defensive.»