Rosenheims U20 mit Siegen gegen Regensburg & auch U17 startet Testspiele

Rosenheim. (PM Starbulls) Die U20-Junioren der Starbulls Rosenheim konnten sich am vergangenen Wochenende in beiden Testspielen gegen Regensburg durchsetzen und mit zwei Siegen in das Testspielprogramm starten. Bereits an diesem Wochenende steht auch für die U17-Jugend der Testspielauftakt gegen Regensburg an.

U20-Junioren mit zwei Auswärtssiegen gegen den EV Regensburg

Nach einer knapp zehnmonatigen Pause ohne Spiele konnten die U20-Junioren der Starbulls Rosenheim wieder ihr erstes Testspiel bestreiten. Zum Auftakt stand direkt ein Top-Spiel gegen den EV Regensburg auf dem Programm. Beide Spiele konnte das Team um Cheftrainer Rick Boehm für sich entscheiden und somit mit Erfolg in das Testspielprogramm starten. Nach einer so langen Pause war das Ziel von Trainer Rick Boehm, das Wochenende als kleines Trainingslager zu nutzen und sich wieder einzuspielen. Mit Erfolg.

„Ich bin sehr stolz auf die Jungs, die sich nach einer so langen Pause ohne Spiele wieder gut zusammengefunden und gleich wieder als eingespieltes Team auf dem Eis agiert haben. Es gibt mit Sicherheit noch einige Dinge, die wir in allen Bereichen verbessern müssen, aber viel wird auch durch weitere Spielpraxis automatisiert. Wir freuen uns über den gelungenen Auftakt und bereiten uns schon auf die Spiele gegen Ingolstadt vor, die uns bestimmt auch nochmal aufzeigen werden, woran wir noch arbeiten müssen.“

Das Spiel der Junioren im Detail

07.08.2021 – EV Regensburg – Starbulls Rosenheim 1:3 (0:2/1:0/0:1)

Spielverlauf: 08:03 0:1 Spies (Mertz), 09:53 0:2 Böhmer, 30:32 1:2 Bares (Wagner), 55:36 1:3 Beck (Spies, Krumpe)

Strafzeiten: Regensburg 4 – Starbulls 3

08.08.2021 – EV Regensburg – Starbulls Rosenheim 2:6 (1:1/0:3/1:2)

Spielverlauf: 10:58 1:0 Bares (Flammann, Wagner), 15:58 1:1 Beck (Bosecker, Spies) (PP1), 24:40 1:2 Beck (Ellmaier, Spies), 32:44 1:3 Spies (Beck) (PP1), 35:01 1:4 Bosecker (Ellmaier, Krumpe) (PP1), 49:41 2:4 Bares (Mühlberger, Flammann), 51:55 2:5 Oswald, 52:49 2:6 Böhm (PP1)

Strafzeiten: Regensburg 7 – Starbulls 5

U17-Junioren mit zwei Auswärtsspielen gegen den EV Regensburg

Das lange Warten hat auch für die U17 Mannschaft der Starbulls Rosenheim endlich ein Ende. Das erste Testspiel bestreiten die grün-weißen am 14.08.2021 um 17 Uhr in Regensburg und das zweite Spiel findet am 15.08.2021 ab 10 Uhr ebenfalls in Regensburg statt. Das Team um Cheftrainer Oliver Häusler trainiert aktuell auf dem Sommereis in Miesbach, dass durch den Verein zur Verfügung gestellt wird und bereitet sich auf die Aufgabe in der Oberpfalz vor. „Die Jungs sind schon ganz heiß auf das erste Spiel nach einer so langen Pause. Wir wollen das Spiel als Vorbereitung nutzen und verschiedene Dinge ausprobieren. Wir sind seit ein paar Wochen bereits wieder in Miesbach auf dem Sommereis und wollen mit dem ersten Spiel schauen, wo wir stehen und woran wir noch arbeiten müssen. Das gesamte Team wird alles geben und ist hochmotiviert.“, so U17-Headcoach Oliver Häusler über die anstehenden Testspiele.