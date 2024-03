Rosenheims Playdown-Fahrplan: Liga-Erhalt in zwei Spielen mÃ¶glich

Rosenheim. (PM Starbulls) Die Starbulls Rosenheim haben die DEL2-Hauptrunde als Tabellenelfter abgeschlossen und damit die Teilnahme an den Pre-Playoffs knapp verpasst. In die Playdowns...

Rosenheim. (PM Starbulls) Die Starbulls Rosenheim haben die DEL2-Hauptrunde als Tabellenelfter abgeschlossen und damit die Teilnahme an den Pre-Playoffs knapp verpasst.

In die Playdowns starten die Grün-Weißen aber als die bestplatzierte der vier Mannschaften, von denen eine als sportlicher Absteiger in die Oberliga übrigbleiben wird. Die Abkehr vom gewohnten „Best-Of-Seven-Modes“ der Playdown-Serien eröffnet dem Rosenheimer Eishockey-Team dabei eine ganz besondere Chance: Die Starbulls könnten den Klassenerhalt bereits in zwei Spielen fixieren, wenn sie am 13. März zuhause und am 15. März auswärts gegen die Bietigheim Steelers gewinnen.

Maximal kann es zu fünf Spielen im Rahmen der Playdown-Serie zwischen den Starbulls Rosenheim und den Bietigheim Steelers kommen. Die Starbulls haben sich als Tabellenelfter den großen Vorteil erarbeitet, die erste Playdown-Serie bereits mit zwei Siegen für sich zu entscheiden und den Liga-Erhalt feiern zu können. Umgekehrt benötigen die Bietigheim Steelers als Tabellenletzter dazu allerdings vier Siege.

In der Parallelserie zwischen den Selber Wölfen (Tabellenzwölfter) und den Dresdner Eislöwen (Tabellen-13.) können sich die besser platzierten Oberfranken mit drei Siegen den Klassenverbleib sichern, Dresden benötigt dazu dagegen vier Siege.

Die Verlierer der beiden ersten Playdown-Serien spielen im Anschluss ab 28. März um den letzten Platz in der DEL2. Dabei hat das nach der Hauptrunde besser platzierte Team den Vorteil, diese finale Serie mit drei Siegen für sich zu entscheiden, während der Gegner dazu vier Spiele gewinnen muss. Der Verlierer dieser finalen Playdown-Serie ist sportlicher Absteiger in die Eishockey-Oberliga Süd bzw. Nord.

Die Aufgabe der Starbulls Rosenheim gegen die Bietigheim Steelers ist trotz des Vorteils, nur zwei gegenüber vier Siegen zum Seriengewinn zu brauchen, keinesfalls zu unterschätzen. Der Kontrahent aus dem Ellental, schon seit Längerem auf dem letzten Tabellenrang festzementiert, nutzte die letzten Saisonwochen zur akribischen Vorbereitung auf die Playdowns unter Regie des neuen Cheftrainers Alexander Dück. Der 43-jährige Deutsch-Kasache gestaltete manche Einheiten als Trainingslager, es wurde wie im Rahmen einer Saisonvorbereitung an Fitness, Schnelligkeit und Reihenzusammenstellungen geschraubt. Ohne den Druck punkten zu müssen, konnten sich angeschlagene Spieler auskurieren und nachverpflichtete Akteure ins Team integriert werden. Mit Mittelstürmer Brett Welychka, der seit Mitte Dezember wegen einer Unterarm-Fraktur fehlte, feierte am finalen Hauptrunden-Wochenende ein großer Hoffnungsträger ein gelungenes Comeback. Und mit einem 5:0-Erfolg gegen Crimmitschau holten sich die Steelers eine große Portion Selbstbewusstsein.

Eintrittskarten für den Playdown-Auftakt in Rosenheim am 13. März sind online buchbar auf www.starbulls.de/tickets. Am Dienstagnachmittag waren noch knapp über 1.000 Stehplatz-Tickets verfügbar. Es ist damit zu rechnen, dass das ROFA-Stadion mit 4.927 Zuschauern (temporär zugelassene Maximal-Kapazität) ausverkauft sein wird und alle Eintrittskarten im Vorfeld vergriffen sind, sodass es am Spieltag selbst dann zu keinem Verkauf an der Abendkasse mehr kommen kann.

Die Rosenheimer Spieltermine im Rahmen der ersten Playdown-Runde

Mittwoch, 13. März, 19:30 Uhr: Starbulls Rosenheim – Bietigheim Steelers

Freitag, 15. März, 19:30 Uhr: Bietigheim Steelers ¬¬– Starbulls Rosenheim

*Sonntag, 17. März, 17 Uhr: Starbulls Rosenheim – Bietigheim Steelers

*Dienstag, 19. März, 19:30 Uhr: Bietigheim Steelers ¬¬– Starbulls Rosenheim

*Freitag, 22. März, 19:30 Uhr: Starbulls Rosenheim – Bietigheim Steelers

*falls nötig (Rosenheim benötigt zwei Siege zum Gewinn der Serie, Bietigheim benötigt vier Siege zum Gewinn der Serie)

Der Verlierer der Serie zwischen den Starbulls und den Steelers trifft in der zweiten Playdown-Runde auf den Verlierer der Serie zwischen den Selber Wölfen und den Dresdner Eislöwen. Spieltermine der zweiten Playdown-Runde sind 28. März (Gründonnerstag), 30. März (Karsamstag), 1. April (Ostermontag), 3. April (Mittwoch), 5. April (Freitag) und 7. April (Sonntag).