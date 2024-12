Rosenheimer Weihnachts-Heimspiel gegen Crimmitschau

Rosenheim. (PM Starbulls) Ein besonderes Heimspiel der Starbulls Rosenheim findet am zweiten Weihnachtsfeiertag statt.

Ab 17 Uhr geht es am 26. Dezember im ROFA-Stadion gegen die Eispiraten Crimmitschau nicht nur um DEL2-Punkte, sondern auch um die gute Sache. Im Rahmen des beliebten „Teddy-Bear-Toss“ sind die Zuschauer aufgerufen, Kuscheltiere mitzubringen, die sie für Kinder in der Ukraine spenden möchten.

Wenn die Fans den ersten Treffer der Starbulls Rosenheim gegen die Eispiraten Crimmitschau bejubeln, dürfen alle Zuschauer die mitgebrachten Kuscheltiere auf die Eisfläche werfen. Bereits am frühen Morgen nach dem Spieltag werden sich die auf diese beliebte Weise gespendeten Plüschtiere auf die Reise in Richtung eines Waisenhauses und eines Kinderkrankenhauses in die Westukraine machen.

Mit der vollen Sechs-Punkte-Ausbeute am vierten Adventswochenende haben die Starbulls beste Werbung für ihr Weihnachts-Heimspiel gemacht. Dank des 3:2-Auswärtssieges in Weiden gelang den Starbulls erstmals in dieser Saison der Sprung – an Rivale EV Landshut vorbei – auf Tabellenrang vier. In bisher 28 Spielen hat die Mannschaft von Cheftrainer Jari Pasanen stolze 50 Punkte erbeutet – gegen die Eispiraten Crimmitschau sollen drei weitere Zähler folgen.

Die Eispiraten kommen als Tabellenletzter an die Mangfall. Zu unterschätzen sind die Westsachsen aber keinesfalls. Der Tabellendritte der Vorsaison litt in dieser Spielzeit unter großem Verletzungspech, zeigte aber auch immer wieder, welche Qualität er aufs Eis bringen kann. Erst am vergangenen Freitag entführte das Crimmitschauer Team einen Punkt in Landshut (3:4 nach Verlängerung). Und die Starbulls taten sich in den beiden bisherigen Saisonduellen mit dem Gegner ebenfalls nicht leicht. Im Heimspiel Ende September gab es einen knappen und glücklichen 3:2-Erfolg, auswärts Anfang November gar eine 1:3-Niederlage.

Anfang Dezember setzten die Verantwortlichen in Crimmitschau ein Zeichen und verlängerten trotz der bisher enttäuschenden Ausbeute den Vertrag mit Cheftrainer Jussi Toures über die laufenden Spielzeit hinaus für die kommende Saison. Vergangene Woche wurde der Kader mit dem 24-jährigen finnischen Offensivverteidiger Jerkko Rämö verstärkt. Außerdem kehrten zuletzt mehrere Spieler zurück ins Team, unter anderem Colin Smith. Der kanadische Stürmer erzielte bei seinem Comeback-Spiel in Landshut gleich mal eine Hattrick! Eispiraten-Topscorer Tobias Lindberg leistete sich nach Ende dieser Partie allerdings eine Unbeherrschtheit und wurde für zwei Spiele gesperrt, er ist damit am Donnerstag auf dem Rosenheimer Eis nicht dabei.

Eintrittskarten für das Heimspiel der Starbulls Rosenheim am zweiten Weihnachtsfeiertag um 17 Uhr gegen die Eispiraten Crimmitschau sind auf www. starbulls.de/tickets buchbar. Die Kasse am ROFA-Stadion öffnet am Spieltag um 15 Uhr, Stadioneinlass ist um 16 Uhr.

