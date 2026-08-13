Rosenheimer SPIE Arena bleibt bis zum 21. August für Besucher und Zuschauer gesperrt

Rosenheim. (PM Starbulls) Aufgrund der aktuell laufenden Baumaßnahmen bleibt die SPIE Arena bis zum ersten Vorbereitungsspiel gegen die Kassel Huskies am 21. August für Besucher und Zuschauer gesperrt.
Bis dahin sind auch sämtliche Trainingseinheiten der 1. Mannschaft, des Starbulls-Nachwuchses sowie des Eiskunstlaufs nicht öffentlich zugänglich. Der Zutritt zur Arena ist ausschließlich Personen gestattet, die selbst am jeweiligen Trainingsbetrieb teilnehmen.
Mit dem Vorbereitungsspiel gegen die Kassel Huskies am 21. August soll die SPIE Arena voraussichtlich wieder regulär für Besucher und Zuschauer geöffnet werden.
Da die Bauarbeiten rund um die Arena auch darüber hinaus weiterlaufen, bitten die Starbulls alle Besucher, die vorhandenen Beschilderungen, Absperrungen und ausgewiesenen Baustellenbereiche unbedingt zu beachten. Abgesperrte Bereiche dürfen zu keinem Zeitpunkt betreten werden.
Die Starbulls Rosenheim bitten alle Fans und Besucher um Verständnis und Rücksichtnahme und bedanken sich für die Einhaltung der aktuellen Regelungen.
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