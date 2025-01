Rosenheimer Heimspiel am Dienstag gegen Spitzenreiter Dresden

Rosenheim. (PM Starbulls) Als inzwischen überzeugender Tabellenvierter empfangen die Starbulls Rosenheim am Dienstag im ROFA-Stadion die Dresdner Eislöwen (Spielbeginn 19:30 Uhr).

Können die Grün-Weißen nach den Kraftakt-Siegen gegen Freiburg am Freitag und in Kaufbeuren am Sonntag ihre Sieger-Mentalität auch gegen den unangefochtenen und hochdekorierten Tabellenführer der DEL2 noch einmal aufs Eis bringen?

Die Dresdner Eislöwen wollen in die DEL aufsteigen und unterstreichen diese Ambition mit Taten. Sage und schreibe 17 Spiele in Folge sind die Elbestädter nach regulärer Spielzeit unbesiegt, holten seit Ende November 43 von 51 möglichen Punkten und führen die Tabelle der DEL2 inzwischen mit zehn Punkten Vorsprung vor den Krefeld Pinguinen an. Am Sonntag gelang dem Spitzenreiter ein hoher 8:2-Auswärtssieg gegen die Freiburger Wölfe, am Freitag konnte das Team von Cheftrainer Niklas Sundblad ausruhen.

Dank des breit aufgestellten und mit vielen Stars gespickten Kaders können die Dresdner in jedem Spiel mit vier kompletten Sturmreihen Vollgas geben. Die Starbulls sind von einem vollen Line-up hingegen seit Wochen weit entfernt. In Kaufbeuren beim 5:4-Overtimesieg am Sonntag war mit Manuel Strodel nun ein ganz wichtiger Mann wieder mit dabei, zahlreiche Spieler aber mussten sich einmal mehr angeschlagen in den Dienst der Mannschaft stellen. „Die Kabine ist voll müder und kranker Spieler“, konstatierte Cheftrainer Jari Pasanen nun schon zum wiederholten Male nach einem Rosenheimer Kraftaktsieg.

Am Wochenende bogen die Starbulls sowohl gegen Freiburg als auch gegen Kaufbeuren 1:3-Rückstände um und holten fünf Punkte. Die Ausbeute aus den letzten fünf Spielen (14 von 15 möglichen Zählern) ist angesichts der kritischen Personalsituation herausragend. Rückschläge nach Fehlern wurden mit toller Moral und leidenschaftlichem Willen ausgebügelt. Der Lohn: Das Rosenheimer Eishockeyteam hat sich fast sensationell als Tabellenvierter etabliert.

Seit nun elf Spieltagen behaupten die Grün-Weißen diesen Rang, der Heimrecht im Playoff-Viertelfinale bedeuten würde. Der Vorsprung auf den Tabellenfünften aus Ravensburg beträgt bei noch 14 ausstehenden Hauptrunden-Spieltagen schon acht Punkte, die Pre-Playoff-Zone ist bereits zwölf Zähler und die Playdown-Zone satte 22 Punkte entfernt.

Angesichts der prominenten Kaderbesetzung und der Formstärke der Dresdner Eislöwen sind die „auf dem Zahnfleisch“ daherkommenden Starbulls am Dienstag nur der „David“ – der aber zehn Tage zuvor unter ähnlichen Voraussetzungen mit den Kassel Huskies bereits einen „Goliath“ in die Knie zwingen konnte. Und auch das erste Rosenheimer Heimspiel gegen den Dresden Ende Oktober verlief anders, als erwartet: Die Starbulls behielten mit 5:0 die Oberhand!

Auch diesmal können die Grün-Weißen auf die herausragende Unterstützung ihrer Fans zählen und werden einmal mehr alles „bullenmögliche“ in die Waagschale werfen.

Das Heimspiel der Starbulls Rosenheim gegen Spitzenreiter Dresden am Dienstag beginnt um 19:30 Uhr. Eintrittskarten sind auf www.starbulls.de/tickets und ab 17:30 Uhr an der Kasse am ROFA-Stadion erhältlich. Die Liveübertragung der Partie gibt es bei sportdeutschland.tv.

