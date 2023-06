Rosenheim: TryOut- Mission Future

Rosenheim. (PM Starbulls) In der zweiten Augustwoche steht ein TryOut für das zukünftige U17 und U20 Team der Starbulls Rosenheim bevor. Die Starbulls Rosenheim...

Rosenheim. (PM Starbulls) In der zweiten Augustwoche steht ein TryOut für das zukünftige U17 und U20 Team der Starbulls Rosenheim bevor.

Die Starbulls Rosenheim haben als Verein das Ziel, den talentierten Eishockeynachwuchs auf höchstem Niveau zu fördern, zu trainieren und auszubilden. Zahlreichen Spielern konnte bereits der Weg in den Profibereich geebnet werden. Neben der Teilnahme an höchstklassigen Spielen der jeweiligen Altersstufe setzen die Starbulls auf ein athletenorientiertes Coaching und ein ganzheitliches Ausbildungskonzept. Beispielsweise stehen ein Athletiktraining oder auch Frühtraining auf dem Programm und es kann Spielern ein Platz im Deutschen Fußballinternat (DFI) in Bad Aibling angeboten werden. Im Sinne einer optimalen ganzheitlichen Ausbildung ist die dazugehörige Schule das DBBC. Die U17 Mannschaft aus Rosenheim, die in der höchsten Liga, der Division 1 Süd, am Start ist, sucht mittels mehrerer Trainingseinheiten im August, nach talentierten Nachwuchsspielern der Jahrgänge 2007 und 2008. Ebenfalls zeitgleich sucht die U20, die in der DNL Division II spielt, nach neuen starken Spielern, der Jahrgänge 2005 und 2006. Die Starbulls Rosenheim wollen dadurch auf den Eishockeystandort Rosenheim aufmerksam machen. In verschiedenen Probetrainings bekommen junge Eishockeyspieler die Gelegenheit ihr Können unter Beweis zu stellen und sich so einen Platz in der zukünftigen U17 oder U20 Mannschaft der Starbulls Rosenheim für kommende Saison zu sichern. Das TryOut findet in dem Zeitraum vom 07.08. bis zum 11.08.2023 statt.

Zu den TryOuts:

Jeder teilnehmende Spieler hat selbstverantwortlich dafür zu sorgen, dass er seine vollständige Ausrüstung für das Eistraining und Off-Ice Training, dass bedeutet inklusiver Schläger und ähnlichem, mitzubringen hat.

Das Eistraining findet in dem Eisstadion in Miesbach (Tölzer Str. 3, 83714 Miesbach) statt.

Das Programm besteht aus vier On-Ice Trainings, vier Off-Ice Trainings, einem Off-Ice Testing und einem Testspiel. Die genauen Informationen zum Ablauf erhalten die Tryout Spieler zehn Tage vor Tryout Start per E-Mail von den Verantwortlichen. Die Kosten für An- und Abreise und Übernachtung sind selbst zu tragen.

Kontakt und Anmeldung

Bei Interesse an die folgenden E-Mail-Adressen wenden:

Rene Wild: rene.wild@starbulls.de

Gerhard Unterluggauer: gerhard.unterluggauer@starbulls.de

