Rosenheim: Tölz wird Grün – Ablaufplan & Fanfest – Aktion „Volle Hütte“ am 26.12.2022

Rosenheim. (PM Starbulls) Am 23.12.2022 steigt das Derby der Starbulls Rosenheim gegen die Tölzer Löwen auswärts im Oberland. Für dieses Spiel einen Tag vor...

Rosenheim. (PM Starbulls) Am 23.12.2022 steigt das Derby der Starbulls Rosenheim gegen die Tölzer Löwen auswärts im Oberland.

Für dieses Spiel einen Tag vor Weihnachten wurde die Aktion „Tölz wird Grün“ ins Leben gerufen. Sechs der acht Busse sind bereits ausverkauft und nur noch wenige Tickets sind erhältlich.

Tölz wird Grün – Unter diesem Motto steht Auswärtsderby der Rosenheimer in Bad Tölz. Bis zu 1000 Fans sollen zur Unterstützung mobilisiert werden, um das Team um Headcoach Jari Pasanen lautstark anzufeuern und eine Atmosphäre wie bei einem Heimspiel aufkommen zu lassen. Mit dem Busfahrer-Paket können bis zu 800 Fans mit nach Bad Tölz fahren. In den Bussen des Stadtverkehr Rosenheim sind sowohl Steh- als auch Sitzplätze vorhanden. Alle anderen können das Selbstfahrer-Paket erwerben und trotzdem am Fanfest teilnehmen.

Ticketverkauf wird gut angenommen – sechs von acht Bussen bereits ausverkauft

Die Aktion “Tölz wird grün” mit dem Busfahrer und Selbstfahrer Paket werden sehr gut angenommen. Sechs der acht möglichen Busse sind bereits ausverkauft und es sind nicht mehr viele Busfahrer Pakete verfügbar. Die maximale Anzahl, der Fans, die in den Bussen mitfahren kann, liegt bei 800. Auch die Selbstfahrer Pakete wurden schon zahlreich erworben und insgesamt werden stand heute schon über 500 grün-weiße Fans in Bad Tölz dabei sein.

Ticketverkauf nur noch bis zum 20.12.2022 in der Geschäftsstelle möglich

15.12.2022 10:00 bis 12:00 Uhr

18.12.2022 Spiel gegen Memmingen 12:00 bis Ende erstes Drittel

20.12.2022 Spiel gegen Deggendorf 16:00 Uhr bis Ende erstes Drittel

Ablaufplan am 23.12.2022

• 14:00 bis 16:30 Fanfest vor dem Stadion und Bulls 28 mit Gratisgetränken und Ausgabe der Pakete an den Ticketschaltern gegen Vorlage der Paket-Tickets

• 16:30 Abfahrt vor dem ROFA-Stadion nach Tölz

• 18:30 Ankunft Tölz Parkplatz am Freibad

• 18:45 gemeinsamer Fanmarsch zum Stadion

• 19:30 Spielbeginn Tölzer Löwen vs. Starbulls Rosenheim

• Abfahrt 1 Stunde nach Spielende (auf Nachzügler wird nicht gewartet)

• 00:00 ca. Ankunft ROFA-Stadion, Ende der Veranstaltung

Informationen für Selbstfahrer, die ihr Ticket nicht vor Ort kaufen können

Fans, die eine weitere Anreise nach Rosenheim haben und das Paket-Ticket somit nicht in der Geschäftsstelle erwerben können, melden sich bitte per E-Mail bei unserer Geschäftsstelle unter info@starbulls.de. Hier können die Tickets per Post zugesandt werden.Es wird um 18:30 Uhr am Parkplatz eine Übergabe der Stehplatzkarten und T-Shirts geben für alle, die selbst anreisen und nicht am Fanfest teilnehmen können oder möchten.

Aktion „Volle Hütte“ am 26.12.2022

Am zweiten Weihnachtsfeiertag steht bei den Starbulls Rosenheim ein Topspiel auf dem Programm. Die Rosenheimer empfangen den Tabellenführer, die Blue Devils Weiden zum Spitzenspiel. Am 26.12. um 17:00 Uhr findet auch der Teddy Bear Toss statt. Die Sitzplatzkarten sind bereits ausverkauft und das DJ Duo Beachbag garantiert für beste Beats im Bulls28 nach Spielende.

Aktion „Volle Hütte“ unter diesem Motto steigt das Spitzenspiel gegen die Blue Devils Weiden am 26. Dezember. Das Spiel hat viel zu bieten: Die Möglichkeit den Tabellenführer vor heimischem Publikum zu besiegen, ein ausverkauftes Stadion mit erstmals wieder über 5000 Fans, den berühmten Teddy Bear Toss und eine After-Game Party mit dem DJ Duo Beachbag.

Sitzplatzkarten restlos ausverkauft – nur noch 2500 Tickets verfügbar

Die Tickets für den zweiten Weihnachtsfeiertag finden rasenden Absatz unter den Fans der Starbulls Rosenheim. Zum aktuellen Zeitpunkt sind bereits knapp 2500 Tickets verkauft und die Sitzplätze sind schon restlos ausverkauft. Schnell sein lohnt sich, denn das Ziel des Verein ist klar: Endlich wieder mehr als 5000 Fans im eigenen Stadion begrüßen.

Online Tickets gibt es noch hier: https://starbulls.reservix.de/events oder am 26.12 ab 15:00 Uhr an der Abendkasse.

Teddy Bear Toss für den guten Zweck

Wie schon in den Jahren vor der Pandemie findet in diesem Jahr wieder der allseits beliebte Teddy Bear Toss statt. Alle Fans sind aufgerufen ihre Kuscheltiere mitzubringen und beim ersten Tor der Starbulls auf das Eis zu werfen. Die Kuscheltiere werden im Anschluss von Nachwuchsspielern aufgesammelt und für den guten Zweck gespendet.

After-Game Party mit DJ Duo Beachbag

Nach dem Spiel lädt das DJ Duo Beachbag noch zum Feiern im Bulls28 ein. Bei leckeren Getränken und mitreißenden Beats können alle Fans den zweiten Weihnachtsfeiertag im Bulls28 ausklingen lassen.