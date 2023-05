Rosenheim: Meisterfeier mit Autokorso und Nirwana

Rosenheim. (PM Starbulls) Große Erfolge verdienen große Feiern. Unter diesem Motto veranstalten die Starbulls Rosenheim am kommenden Samstag die Meisterfeier im ROFA-Stadion mit vorherigen...

Ganz Rosenheim hat mitgefiebert als die Starbulls Rosenheim die Finalserie gegen die Blue Devils aus Weiden ausgetragen haben. Es war ein Finale, welches von Spannung kaum zu überbieten war. In den letzten beiden Parteien konnte sich der Sieger gar erst in der Verlängerung durchsetzen, ehe der Oberliga Meister und somit DEL2-Aufsteiger aus Rosenheim feststand.

Dieser für die Starbulls großartige und wichtige Erfolg soll nun am kommenden Samstag ab 16:00 Uhr gebührend gefeiert werden.

Autokorso durch Rosenheimer Innenstadt

Nach einem städtischen Empfang im Rosenheimer Rathaus startet für die Aufstiegshelden der Grün-Weißen ein Autokorso durch die Rosenheimer Innenstadt. Der Startschuss wird gegen 16:00 Uhr am Rosenheimer Rathaus durch drei Salutschüsse eingeläutet. Zielpunkt wird das Rosenheimer ROFA-Stadion sein. Die genaue Streckenführung wird in den kommenden Tagen bekannt gegeben.

„So etwas hat es schon lange nicht mehr in Rosenheim gegeben. Alle Eishockeybegeisterten können so unsere Mannschaft am Straßenrand nochmal richtig hochleben lassen und dann Richtung Eisstadion folgen. An dieser Stelle möchten wir uns recht herzlich bei der Stadt Rosenheim für eine unkomplizierte Abstimmung und unserem Partner Freilinger & Geisler für die Stellung der passenden Autos bedanken.“, so Geschäftsführer Daniel Bucheli.

Rahmenprogramm im ROFA-Stadion

Bevor die große Feier startet, werden die Anhänger der Grün-Weißen ab ca. 17:00 Uhr eine Stunde lang die Möglichkeit haben sich Autogramme von Ihren Aufstiegshelden zu sichern. Anschließend führt TV-Moderator Sascha Bandermann mit verschiedenen Interviews durch den Abend, ehe die große Trikotversteigerung startet.

Rund um wird zusätzlich etwas für Groß und Klein geboten sein. So gibt es neben den Fanartikel zur Meisterschaft auch 250 Liter Freibier vom Starbulls-Partner Flötzinger Bräu.

Feiern mit der Partyband Nirwana

Ab 20:00 Uhr heißt es dann einmal mehr: Lasst uns feiern!

Die Starbulls Verantwortlichen konnten sich kurzfristig die Dienste der allseits bekannten Partyband Nirwana sichern, wodurch Partystimmung im Rosenheimer ROFA-Stadion garantiert sein wird. Bis 1:00 Uhr nachts haben alles Eishockeybegeistern nochmal die Möglichkeit mit dem Aufstiegsteam ausgelassen zu feiern.

Nachdem das Eis im ROFA-Stadion abgetaut ist, findet die gesamte Veranstaltung auf der Spielfläche der Grün-Weißen statt. Der Eintritt ist über die gesamte Veranstaltung hinweg frei.

Der Zeitplan in der Übersicht (circa)

15:00 Uhr Empfang im Rathaus Rosenheim

16:00 Uhr Autokorso durch Rosenheimer Innenstadt

17:00 Uhr Einzug ins ROFA-Stadion und Rahmenprogramm

20:00 Uhr Feiern mit Nirwana

