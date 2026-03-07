Rosenheim: Kapazität der Business-Plätze wird massiv erweitert | Neue Tribünenelemente schaffen echtes Arena-Feeling | Größtes Bauprojekt der Vereinsgeschichte sichert die Zukunft

Rosenheim. (PM Starbulls) Es ist ein Meilenstein, der weit über die Grenzen der Region hinaus für Aufsehen sorgen wird: Die Starbulls Rosenheim zünden die nächste Entwicklungsstufe.

Mit einer gigantischen Investitionssumme von rund 7,4 Millionen Euro wird der Vorbau des ROFA-Stadions in den kommenden eineinhalb Jahren massiv aufgestockt und modernisiert. Nach den umfassenden Baumaßnahmen der vergangenen Jahre durch die Stadt Rosenheim und den Verein markiert dieses Projekt die größte eigenständige Investition in der Geschichte der Starbulls.

Oberstes Ziel dieses historischen Kraftaktes: Die langfristige Sicherstellung und Festigung des bisher Erreichten. Gleichzeitig eröffnet der Ausbau völlig neue Dimensionen für die sportliche und wirtschaftliche Weiterentwicklung des Traditionsvereins.

Neue VIP-Maßstäbe, Arena-Charakter und ein Zuhause für die Jugend

Das Projekt „Next Level“ verändert das Gesicht des Vorbaus am ROFA-Stadion grundlegend. Die Kapazität der heiß begehrten Business-Plätze wird dabei insgesamt von bisher 240 auf künftig 600 Personen mehr als verdoppelt:

• 1. Obergeschoss: In diesem Rahmen wird die bestehende und beliebte Marc O’Polo Lounge großzügig erweitert und auf den allerneuesten Stand modernisiert.

• 2. Obergeschoss: Hier entsteht ein Premium-Erlebnis der Extraklasse. Es werden neun exklusive Logen sowie die brandneue „vitagroup skylounge“ für rund 100 Gäste integriert. Ein absolutes architektonisches Highlight: Vom 2. OG aus werden die Gäste künftig direkten Zugang auf neue, runde Tribünenelemente haben. Diese direkte Anbindung an die Sitzplätze verdichtet die Atmosphäre extrem und verleiht dem ROFA-Stadion endgültig den imposanten Charakter einer vollendeten Arena.

• 3. Obergeschoss: Unter dem Dach entsteht die neue Heimat der Vereinsführung mit modernen Geschäftsstellen-, Büro- und Schulungsräumen. Diese zukunftsweisende Infrastruktur wird insbesondere dem Nachwuchs – auch disziplin- und vereinsübergreifend – zugutekommen. Gesponsert und maßgeblich unterstützt wird diese Etage durch den starken Partner „Campus Rosenheim“.

Umgesetzt wird das visionäre Bauvorhaben durch die 1928 Immobilien GmbH, an der der Starbulls Rosenheim e.V. satzungsgemäß über seine Holding die absolute Mehrheit hält. Ein derartiges Leuchtturmprojekt wäre jedoch ohne das weitreichende Engagement starker Partner schlichtweg nicht realisierbar gewesen.

Stimmen zum historischen Meilenstein

Marcus Thaller, 1. Vorstand Starbulls Rosenheim e.V.: „Heute ist ein unglaublicher Tag für die gesamte Starbulls-Familie. Diese Maßnahme ist ein absoluter Gamechanger für uns! Wir wollen und werden hier in Rosenheim Eishockey auf Top-Niveau bieten. Dabei dürfen wir nicht vergessen: Das erste Ziel dieses Ausbaus ist es, das hart Erreichte nachhaltig abzusichern. Gleichzeitig gibt uns diese fantastische Infrastruktur die Werkzeuge an die Hand, um sportlich und wirtschaftlich das sprichwörtliche ‚Next Level‘ zu erreichen. Mein tiefster Dank gilt unseren Investoren – ohne euren Glauben an den Verein wäre dieser Traum heute nicht Realität geworden.“

Christoph Sandner, Geschäftsführer Starbulls: „Wir heben die Aufenthaltsqualität und die Vermarktungsmöglichkeiten auf ein Niveau, das in unserer Liga absolute Maßstäbe setzen wird. Die Aufstockung des Vorbaus, die Integration der neuen Logen und insbesondere der ‚vitagroup skylounge‘ sind bauliche Meisterleistungen. Besonders die runden Tribünenelemente werden das Arena-Feeling auf ein neues Level heben. Wir schaffen hier moderne Erlebniswelten für unsere Partner und gleichzeitig ein neues Zuhause für unseren Nachwuchs.“

Andreas März, Oberbürgermeister Stadt Rosenheim (CSU): „Die Starbulls sind ein emotionales Aushängeschild unserer Stadt. Nachdem wir als Stadt in den letzten Jahren bereits massiv in die Infrastruktur des ROFA-Stadions investiert haben, zeigt diese gewaltige Eigeninvestition des Vereins, wie lebendig, ambitioniert und zukunftsorientiert hier gearbeitet wird. Das ist ein großer Tag für die Sportstadt Rosenheim!“

Daniel Artmann, Vorsitzender Wirtschaftsbeirat und Landtagsabgeordneter (CSU): „Die Aufstockung des Vorbaus ist eine strategisch notwendige Investition in die Zukunft unseres Standorts. Sichtbare Verbesserungen im ROFA-Stadion – vom Videowürfel bis zum Fantreff – wurden erst durch unsere Sponsoren möglich, die zugleich unsere erste Mannschaft absichern. Die Erweiterung schafft Raum für zusätzliche Partner und stärkt nachhaltig unsere wirtschaftliche Basis. Seit 2017 gehen wir diesen Weg konsequent, sichtbar am DEL2-Aufstieg. Mit künftig 600 Business-Plätzen entsteht ein leistungsfähiger Netzwerk-Hub. Die neue ‚vitagroup skylounge‘ wird dabei zentraler Treffpunkt des regionalen Mittelstands. Diese Investition ist ein klares Bekenntnis zum Standort Rosenheim.“

Karl Göpfert, Vorstandsvorsitzender Sparkasse Rosenheim-Bad Aibling: „Als regional verwurzelte Sparkasse sind wir stolz darauf, als Finanzpartner an der Seite der Starbulls zu sein und seit mehr als fünf Jahrzehnten als Sponsor an der Seite des Eishockeysports zu stehen. Ein solches Projekt erfordert Mut, Visionen und ein solides Fundament. Die Starbulls haben bewiesen, dass sie professionell planen und wirtschaften. Wir freuen uns sehr, diesen Weg in eine erfolgreiche Zukunft begleiten zu dürfen.“

Zeitplan: Der Zuschauerbetrieb läuft uneingeschränkt weiter

Trotz der massiven Bauarbeiten gibt es für die Fans eine zentrale, gute Nachricht: Der Zuschauerbetrieb bei den Heimspielen der Starbulls Rosenheim ist zu jeder Zeit in vollem Umfang gewährleistet!

Der grobe Fahrplan für das Projekt sieht wie folgt aus:

• 09. März 2026: Beginn der Vorarbeiten

• Nach Saisonende: Großer Baustart und Beginn der Hauptmaßnahmen

• Ende 2026: Geplante Fertigstellung des Rohbaus

• August 2027: Komplette Fertigstellung und feierliche Eröffnung pünktlich zur neuen Saison 2027/28

Beteiligte Planer und Baupartner

Ein Projekt dieser Größenordnung erfordert absolute Fachexpertise. Die Starbulls Rosenheim und die 1928 Immobilien GmbH vertrauen bei der Umsetzung auf folgende regionale und überregionale Top-Unternehmen (Stand heute):

• Architektur & Generalplanung: Schlenker Architekten, Villingen-Schwenningen

• Projektsteuerung / Bauleitung: Ingenieurbüro Katzer GmbH, Rosenheim

• Rohbau & Baumeisterarbeiten: GROSSMANN Bau GmbH & Co. KG, Rosenheim

• Tragwerksplanung / Statik: Köppl Ingenieure GmbH, Rosenheim

• Technische Gebäudeausstattung (TGA): Bopp Ingenieure GmbH, Wörgl (AT) / MCP Fertigungstechnik GmbH, Amerang

• Elektroplanung: Elektro Maier GmbH, Standort Rosenheim

• Weitere Partner werden in Verbindung mit den jeweiligen Bauphasen veröffentlicht.

Die Starbulls Rosenheim bedanken sich bei allen Fans, Sponsoren, der Stadt Rosenheim und den Anwohnern für die Unterstützung während der kommenden Bauphase.

Gemeinsam auf das Next Level. Gemeinsam für Rosenheim.