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Starbulls Rosenheim

Rosenheim: Aus dem ROFA-Stadion wird die SPIE-Arena

16. Mai 20261 Mins read111
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Das ROFA Stadion aus der Luft - © Starbulls Media/PR
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Rosenheim. (PM Starbulls) Die ROFA AG informiert über die geplante Umbenennung des Rosenheimer Eishockeystadions.

Im Zuge des Zusammenschlusses der ROFA AG mit dem international führenden Multi-Technik-Dienstleister SPIE wird das bisherige ROFA Stadion künftig den Namen „SPIE Arena“ tragen.

Mit dieser Namensänderung wird die Zugehörigkeit der ROFA AG zur SPIE Gruppe auch im regionalen Umfeld sichtbar. Beide Unternehmen teilen eine klare Vision: technologischer Fortschritt, Innovationskraft und nachhaltiges Handeln. Diese Werte spiegeln sich auch im Engagement für den Sport und die Region Rosenheim wider.

Für die Fans der Starbulls Rosenheim bedeutet dies: Auf den neuen Dauerkarten wird der Veranstaltungsort bereits als „SPIE Arena“ ausgewiesen. An der Leidenschaft für den Eissport und der Unterstützung der Fans ändert sich jedoch nichts – im Gegenteil: Gemeinsam mit SPIE will die ROFA AG die Standortattraktivität weiter stärken und das Stadionerlebnis kontinuierlich verbessern.

ROFA AG und SPIE danken allen Beteiligten und Fans für ihr Vertrauen und ihre Verbundenheit und freuen sich auf eine erfolgreiche Zukunft in der SPIE Arena.

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