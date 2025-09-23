Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League
! +Iserlohn Roosters

Roosters zwischen Aufholjagd und Rückschlag – ein Wochenende mit gemischten Gefühlen

23. September 20252 Mins read117
Augsburgs Florian Elias vor dem Tor von Andreas Jenike, dahinter Daniel Neumann - @ Sportfoto- Sale (F. Klinger)
Iserlohn. (PM Roosters) Die Iserlohn Roosters blicken auf ein sportlich wechselhaftes Wochenende zurück.

Am Freitagabend verwandelten die Sauerländer in eigener Halle eine bereits verloren geglaubte Partie gegen die Nürnberg Ice Tigers in einen 6:5-Sieg nach Penaltyschießen. Zwei Tage später folgte beim 1:4 in Augsburg die bisher schwächste Saisonleistung.

Sportdirektor Franz-David Fritzmeier ordnete die schwankenden Auftritte ein: „Die Aufholjagd am Freitag hat uns Kraft gekostet und wir konnten in Augsburg nicht zielstrebig genug agieren.“ Zwar fehlten mit Taro Jentzsch und Jakub Borzecki zwei etablierte Angreifer, doch Fritzmeier will dies nicht als Ausrede gelten lassen: „Wenn wir unsere Hausaufgaben machen und es am Ende nicht reicht, weil der Gegner den längeren Atem hat, dann ist das so. Aber wir machen in Augsburg in kritischen Phasen Fehler und sind nicht wach, das hat nichts mit der Personalsituation zu tun.“

Schon gegen Nürnberg zeigten sich defensive Nachlässigkeiten. Obwohl die Roosters das Spiel phasenweise im Griff hatten, luden sie den Gegner immer wieder zu gefährlichen Kontern ein.

Nach vier Spieltagen stehen die Iserlohner mit sechs Punkten auf Tabellenplatz neun – punktgleich mit dem amtierenden Meister Eisbären Berlin.

Fritzmeier bleibt realistisch: „Man sieht, wie wir erfolgreich sein können und wir sind absolut im Soll. Davon dürfen wir uns aber nicht täuschen lassen und müssen konzentriert weiterarbeiten.“

Erfreulich sind die individuellen Leistungen: Die deutschen Nationalspieler Colin Ugbekile und Daniel Fischbuch führen mit jeweils fünf Punkten die interne Scorerliste an. Auch Christian Thomas bewies mit drei Scorerpunkten am Wochenende seine Offensivqualitäten.

Einfacher wird das Programm nicht. Am Freitagabend gastieren die Fischtown Pinguins Bremerhaven am Seilersee. Die Norddeutschen um Headcoach Alex Sulzer unterstrichen zuletzt mit einem klaren 5:1-Erfolg gegen Meister Berlin ihre Klasse und rangieren aktuell auf Tabellenplatz drei. Für die Partie sind noch Tickets verfügbar.

Am Sonntag wartet bereits die dritte Auswärtsfahrt nach Bayern binnen drei Wochen. Um 16:30 Uhr treten die Roosters beim EHC Red Bull München an – eine weitere Mammutaufgabe.

Während Jakub Borzecki in den Kader zurückkehrt, ist der Einsatz von Taro Jentzsch weiterhin fraglich. Seine Rückkehr würde dem Team zusätzliche Tiefe im Angriff verleihen – ein Faktor, der zuletzt deutlich gefehlt hat.

Stimmen nach dem Sieg gegen Nürnberg


Augsburger Panther – Iserlohn Roosters (21.09.2025)

Iserlohn Roosters – Nürnberg Ice Tigers (19.09.2025)

2992
Wo landet DEL Aufsteiger Dresdner Eislöwen am Ende der Hauptrunde?

Previous post Red Bulls stellen sich im Angriff breiter auf

