Roosters: Zwei Punkte im SÃ¼den erarbeitet, heute kommen bereits die Adler zum RÃ¼ckspiel – Casey Bailey: „Am Ende des Tages mÃ¶chte man so spÃ¤t kein Tor bekommen“

Iserlohn. (MK/MagentaSport) Keine Zeit zum Durchatmen haben momentan die 14 DEL Klubs. Weiter geht es in der „Knochenmühle“ DEL für die Iserlohn Roosters bereits am heutigen Abend mit dem Spiel gegen den „Dominator“ des Südens, die Adler Mannheim.

Es ist für beide Teams das dritte Match binnen vier Tagen. Noch am Montag trafen beide Mannschaften in Mannheim aufeinander. Iserlohn bot den Adlern einen harten Kampf und nahm am Ende keineswegs unverdient und aufgrund einer starken Defensivleistung einen Punkt aus der SAP Arena mit auf den weiteren Weg nach Schwenningen, wo das Team von Coach Brad Tapper ebenfalls in der Verlängerung mit 3:2 verlor.

Die Schwenninger Wild Wings erzielen in der letzten Minute noch den Ausgleich und entschieden die folgende Overtime für sich.

Schwenningens Siegtorschütze Tyson Spink sagte nach dem Spiel bei MagentaSport: „Es zeigt, was wir für ein Team sind. Wir lagen zurück und haben gekämpft und ein spätes Tor gemacht… Man muss sich immer verbessern. Es sind noch 9 Spiele und da kann viel passieren. Aber es werden auch gute Sachen passieren.“

Iserlohn belegt weiter den 3. Rang. Casey Bailey analysierte in Schwenningen: „Es war ein ausgeglichenes Spiel. Wir hatten unsere Chancen, um Tore zu schießen. Beide Goalies haben ein sehr gutes Spiel gezeigt. Am Ende des Tages möchte man so spät kein Tor bekommen. Aber es ist wie es ist. Wir haben versucht, zurückzukommen, aber leider haben wir nicht den Extrapunkt bekommen.“

Die Adler setzten sich am Dienstagabend gegen die Düsseldorfer EG mit 3:0 durch und hielten den Roosters damit zugleich einen Verfolger im Kampf um die Playoff vom Leib.

Bis auf den verletzten Dieter Orendorz ist der Kader der Iserlohn Roosters einsatzfähig. Zuletzt saßen Stürmer Tim Fleischer und Verteidiger Erik Buschmann überzählig draußen.

Nach der Rückkehr am frühen Mittwochmorgen genoss das Team einen freien Tag, um zu regenerieren und den Kopf etwas frei zu bekommen.

In der Saisonvorbereitung trafen beide Teams in Iserlohn bereits aufeinander. Mitte Dezember fuhren die Adler einen ungefährdeten 5:1 Sieg am Seilersee ein, was ihre heutige Favoritenrolle zusätzlich betont.

Erstes Bully zwischen den Roosters und Süd-Spitzenreiter Mannheim ist heute um 19:30 Uhr.