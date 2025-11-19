„Wir benötigen den letzten Siegeswillen“ – Roosters wollen in Frankfurt punkten

Iserlohn. (PM Roosters) Roosters sammeln einen Punkt gegen Ingolstadt aber gehen in Schwenningen punktlos aus der Partie. Jetzt warten Frankfurt und Mannheim.
Nach einem wechselhaften Wochenende wollen die Iserlohn Roosters in der PENNY DEL wieder Konstanz in ihre Leistungen bringen. Gegen den ERC Ingolstadt präsentierten sich die Sauerländer zunächst stark, führten zwischenzeitlich sogar mit 5:2, mussten sich am Ende jedoch mit nur einem Punkt begnügen. Zwei Tage später gingen die Roosters beim Auswärtsspiel in Schwenningen leer aus. Nun richtet sich der Blick auf das kommende Wochenende, das erneut richtungsweisende Aufgaben bereithält: Auswärts bei den Löwen Frankfurt und am Sonntag zu Hause gegen die Adler Mannheim.
Im Heimspiel gegen Ingolstadt lief zunächst vieles nach Plan. Die Roosters agierten mutig, suchten konsequent den Weg zum Tor und belohnten sich mit einer deutlichen Führung. Doch im letzten Drittel drehte der ERC auf, nutzte defensive Unsicherheiten der Iserlohner und erzwang die Verlängerung – in der den Gästen der entscheidende Treffer gelang. „Wir haben in vielen Bereichen ein gutes Spiel gezeigt und gute Tore geschossen. Dass das Spiel zum Ende so knapp wurde und dass wir in Overtime verloren haben, ist bitter, dennoch sind wir froh zumindest einen Punkt mitgenommen zu haben.“, ordnete Sportdirektor Franz-David Fritzmeier die Partie kritisch ein.
Auch in Schwenningen zeigten die Roosters vor allem im letzten Drittel Phasen, in denen sie das Spiel bestimmten, doch fehlte die Effizienz vor dem gegnerischen Tor. Die Wild Wings nutzten ihre Chancen kompromisslos und ließen die Sauerländern letztlich keine Punkte mit nach Hause nehmen. „Es ist immer ein sehr spezielles Spiel durch die kleinere Eisfläche. Wir konnten lange das 0:0 halten und sind nach dem 1:0 für den Gegner gut ins Spiel gekommen, konnten allerdings den Puck nicht im Tor unterbringen“, so Fritzmeier.
Für das kommende Wochenende stehen zwei weitere Aufgaben auf dem Programm. Am Freitag reisen die Roosters zu den Löwen Frankfurt. „Wir benötigen den letzten Siegeswillen, um konstanter Punkte sammeln zu können“, betont Fritzmeier. Zwei Tage später kommt mit den Adlern Mannheim eines der Topteams der Liga an den Seilersee. Die Partie verspricht große Emotionen und höchsten Einsatz auf dem Eis. Es sind noch Tickets für dieses Heimspiel der Roosters verfügbar.
„Wir müssen einen guten Tag erwischen und hoffen, dass Mannheim nicht optimal ins Spiel findet. Sie gehören zu den absoluten Topfavoriten dieses Jahr und Sie werden uns alles abverlangen“, erklärt Fritzmeier mit Blick auf das Heimspiel.
Die Iserlohner Fans dürfen sich auf ein spannendes und intensives Eishockey-Wochenende freuen. Mit zwei anspruchsvollen Gegnern vor der Brust bietet sich den Roosters erneut die Chance, ein Ausrufezeichen zu setzen und wichtige Punkte im Kampf, um die Tabellenplätze zu sammeln.
