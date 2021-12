Roosters verlÃ¤ngern fÃ¼r zwei Jahre mit Ryan Oâ€˜Connor

Iserlohn. (PM Roosters) Die Iserlohn Roosters aus der PENNY DEL haben den Vertrag mit ihrem Verteidiger Ryan O’Connor um zwei Jahre verlängert. Der Kanadier...

Iserlohn. (PM Roosters) Die Iserlohn Roosters aus der PENNY DEL haben den Vertrag mit ihrem Verteidiger Ryan O’Connor um zwei Jahre verlängert.

Der Kanadier spielt seit 2019 am Seilersee und ist seitdem ein zentraler Baustein im System der Iserlohner. O’Connor spielt in Unter- und Überzahl, übernimmt stets Verantwortung und ist nicht umsonst auch in dieser Saison ebenso wie in den Vorjahren ligaweit der Spieler mit der meisten Eiszeit. Darüber hinaus punktete O’Connor, den bei den Roosters alle nur ‚OC‘ rufen, in bisher 97 DEL-Spielen 67 mal.

„OC ist einfach ein toller Charakter und ein Spieler, auf den man sich stets verlassen kann – er ist ein ‚Krieger‘, wie man so salopp sagt“, erklärt Christian Hommel, Sportlicher Leiter der Sauerländer und fügt an: „Diese Vertragsverlängerung ist für unsere mittelfristige Planung immens wichtig und auch in einer Situation, die derzeit nicht ganz einfach ist, ein wichtiges Zeichen.“

Dieser hohe Respekt und diese Wertschätzung basieren auf Gegenseitigkeit. Der Kanadier, der die Roosters sowohl in dieser als auch in der vergangenen Saison als Assistenzkapitän aufs Eis führt, formuliert es so: „Iserlohn ist für mich eine zweite Heimat geworden. Unsere Fans und Mitarbeiter, unser Team, die ganze Gemeinschaft hier haben mir die Entscheidung für die nächsten zwei Jahre hier zu bleiben sehr einfach gemacht. Ich glaube an dieses Team und dass wir auf dem richtigen Weg sind – das ist eine Organisation, von der ich auch in der Zukunft nur zu gerne ein Teil bin.“