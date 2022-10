Roosters triumphieren mit 6:1 in der Hauptstadt

Berlin. (PM Eisbären / EM) Die Eisbären Berlin haben das erste Duell der laufenden Saison gegen die Iserlohn Roosters verloren. Die Berliner unterlagen den...

Berlin. (PM Eisbären / EM) Die Eisbären Berlin haben das erste Duell der laufenden Saison gegen die Iserlohn Roosters verloren.

Die Berliner unterlagen den Sauerländern am Freitagabend in der heimischen Mercedes-Benz Arena mit 1:6. Eisbären-Stürmer Kevin Clark bestritt seine 200. Partie in Deutschlands höchster Spielklasse.

Eric Cornel (4., 10.) und Kaspars Daugavins (20.) brachten die Gäste im Startdrittel mit 3:0 in Führung. Nachdem Kevin Clark (26.) für den Hauptstadtclub im Mitteldrittel verkürzte, sorgte Christopher Brown (27.) postwendend für die erneute Drei-Tore-Führung der Iserlohner. Sven Ziegler (34.) traf in der Folge zum 5:1 für die Sauerländer. Im Schlussdrittel erzielte Ryan O’Connor (55./PP1) für Iserlohn in Überzahl den 6:1-Endstand aus Sicht der Roosters.

Die Eisbären Berlin bestreiten ihr nächstes Pflichtspiel am Sonntag, den 23. Oktober. Dann sind die Adler Mannheim zu Gast in der Mercedes-Benz Arena. Spielbeginn ist um 15:15 Uhr.

Serge Aubin, Cheftrainer: „Ich bin enttäuscht. Es gibt keine Ausreden und nicht viel zu diesem Spiel zu sagen. Wir machen aktuell zu viele einfache Fehler. Wir müssen jetzt hart arbeiten und unser Selbstvertrauen zurückgewinnen.“

Kevin Clark, Torschütze zum 1:3: „Mir fällt es schwer, die richtigen Worte zu finden. So dürfen wir zu Hause nicht auftreten. Wir spielen aktuell einfach nicht gut genug. Wir brauchen jetzt jeden einzelnen Spieler.“

Greg Poss, Headcoach Iserlohn: „Mein Co-Trainer Pierre Beaulieu hat die Mannschaft taktisch sehr gut eingestellt. Wir haben defensiv sehr gut gespielt, und das hat zu unseren offensiven Chancen geführt. Wir wussten, was die Berliner für ein Gegner sind und wie erfolgreich sie in den letzten Jahren waren. Jetzt müssen wir uns auf Sonntag konzentrieren.“

Endergebnis

Eisbären Berlin – Iserlohn Roosters 1:6 (0:3, 1:2, 0:1)

Aufstellungen

Eisbären Berlin: Ancicka (Markkanen) – Melchiori, Ellis (A); Müller, Mik; F. Hördler (C), Mauer – White, Grenier, Pföderl; Noebels, Boychuk, Clark; Fiore, Regin, Barinka; Nijenhuis, Roßmy, Wiederer (A) – Trainer: Serge Aubin

Iserlohn Roosters: Weitzmann (Jenike) – Bender, Acolatse; Buschmann, O’Connor; Ugbekile, Ankert; Elten – Bergmann, Cornel, Brown; Foucault, Bailey, Daugavins; Alanov, Raedeke, Ziegler; Busch, Rutkowski, Broda – Trainer: Greg Poss

Tore

0:1 – 03:30 – Cornel (Brown, Acolatse) – EQ

0:2 – 09:52 – Cornel (Bergmann) – EQ

0:3 – 19:49 – Daugavins (O’Connor, Foucault) – EQ

1:3 – 25:50 – Clark (Mik, White) – EQ

1:4 – 26:25 – Brown (Bergmann, Bender) – EQ

1:5 – 33:48 – Ziegler (Bender, Alanov) – EQ

1:6 – 54:34 – O’Connor (Bailey, Foucault) – PP1

Strafen

Eisbären Berlin: 10 (0, 0, 10) Minuten

Iserlohn Roosters: 10 (4, 0, 6) Minuten

Schiedsrichter Kilian Hinterdobler, Sean MacFarlane (Marcus Höfer, Kenneth Englisch)

Zuschauer 10.596