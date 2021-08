Roosters testen gegen Wolfsburg und KÃ¶ln auf eigenem Eis vor Fans – Neuzugang Schilkey wird am Montag erwartet

Iserlohn. (MK) Zwei Wochen vor dem Saisonstart bestreiten die Iserlohn Roosters an diesem Wochenende zwei Heimspiele. Am Freitag erwarten die Sauerländer (19 Uhr!) die...

Am Freitag erwarten die Sauerländer (19 Uhr!) die Grizzlys Wolfsburg. Westrivale Kölner Haie gibt am Sonntag (14:30 Uhr) seine Visitenkarte am Seilersee ab.

„Ich denke, dass wir viel Energie haben für das Spiel morgen. Wir sind bereit für das Spiel und die Fans. Die ganze Organisation ist sehr stolz und aufgeregt wieder vor Fans zu spielen zu dürfen“, gibt Iserlohns Headcoach Brad Tapper einen ersten Einblick.

Rückblickend ordnete er die letzten Auftritte seines Teams noch einmal ein. So sei seine Mannschaft am ersten Test-Wochenende mit den Spielen in Düsseldorf und Herne nach zehn anstrengenden Trainingstagen körperlich und mental sehr müde gewesen. In Bremerhaven, beim SWB Cup, aber sei man sehr fit angetreten und mit den Gegnern auf Augenhöhe gewesen.

Am Wochenende erwarten die Roosters zumindest eine stattliche Kulisse, da durch Dauerkarteninhaber und Vorverkauf die Nachfrage für die ersten Heimspiele nach 18 Monaten vor Fans groß ist.

Brad Tapper erwartet mit Wolfsburg ein sehr starkes und ausgeglichenes Team. Aber auch die Kölner Haie konnten in der bisherigen Saisonvorbereitung schon mit drei Siegen aufwarten. Für die Roosters stehen also zwei echte Härtetests an.

Jonas Neffin startet gegen Wolfsburg

Personell werden die Roosters auf Yannick Proske verzichten, der in Kürze zum Camp der Spokane Chiefs aufbrechen wird. Taro Jentzsch fehlt am Freitag (Trauerfall), wird voraussichtlich am Sonntag aber wieder zur Verfügung stehen. Insgesamt möchte Tapper aber an seinen Formationen aus dem Bremerhaven Spiel festhalten. So bleibt zum Beispiel die Paradereihe Adam, Whitney, Bailey zusammen. Im Tor wird am Freitag Eigengewächs Jonas Neffin das schon zu Beginn der Vorbereitung angekündigte Spiel gegen einen DEL-Klub bekommen. Trainer Brad Tapper ist voll des Lobes über den 21- jährigen Goalie, der in dieser Saison für Kooperationspartner Kassel in der DEL2 spielen soll. „Dieses Spiel ist kein Geschenk an Jonas. Er hat es sich absolut verdient“, spiegelt Iserlohns Headcoach die Leistungen des gebürtigen Iserlohners in der Vorbereitung wider.

Am Sonntag wird voraussichtlich Hannibal Weitzmann gegen seinen Ex-Klub Köln zwischen den Pfosten stehen.

Neuzugang Nick Schilkey, der heute verpflichtet wurde (siehe unten), wird am Montag am Seilersee erwartet.

Bundestrainer auf Stippvisite am Seilersee

„Hohen Besuch“ hatten die Roosters am Donnerstag. Bundestrainer Toni Söderholm machte sich vor Ort ein Bild und tauschte sich mit den Verantwortlichen aus. Mit Andreas Jenike, Simon Sezemsky, Sven Ziegler, Maxim Rausch, John Broda, Taro Jentzsch und Erik Buschmann sind gleich mehrere Spieler mit Perspektive im Kader, die schon in der Nationalmannschaft, dem „Top-Team Peking“ oder den U-Nationalmannschaften gespielt haben. Kapitän Torsten Ankert, Verteidiger Philip Riefers und Stürmer Brent Raedeke haben ebenfalls schon vor einigen Jahren mit dem Bundesadler auf der Brust internationale Erfahrungen sammeln können. Der Bundestrainer wird bei weiteren DEL-Teams Station machen.

Roosters verpflichten mit Nick Schilkey einen weiteren Kontingentspieler

Die Iserlohn Roosters haben kurz vor Saisonstart der PENNY DEL noch einmal auf dem Transfermarkt zugeschlagen und Nick Schilkey verpflichtet. Der 27-jährige Flügelstürmer war zuletzt für die Wilkes-Barre/Scranton Penguins in der AHL aktiv und kann auf die Erfahrung von insgesamt vier Spielzeiten in der zweithöchsten amerikanischen Spielklasse zurückgreifen.

„Nick hat schnelle Füße und spielt mit viel Tempo. Er hat einen guten Schuss und wir erhoffen uns in der Offensive ‚Firepower‘ von ihm. Auch wenn er nicht der Größte ist, scheut er das harte Spiel nicht und kann sich da auch behaupten“, beurteilt Christian Hommel, Sportlicher Leiter der Sauerländer den Neuzugang.

Nach vier Jahren an der Ohio State University, in denen der 1,78m große Schilkey sein Team in den letzten beiden Spielzeiten als Kapitän aufs Eis führte und durchschnittlich in fast jedem Spiel punktete, schaffte er 2017 den Sprung in den Kader der Charlotte Checkers. In seinem zweiten Jahr in Charlotte gewann Schilkey mit den Checkers den Calder Cup. Nach zwei weiteren Spielzeiten in der AHL sind die Roosters, bei denen der Stürmer mit der Nummer 7 auflaufen wird, nun seine erste Station in Europa. Neben seiner Variabilität, auf dem Eis verschiedene Rollen ausfüllen zu können, wurde Schilkey in Nordamerika auch für seine charakterlichen Qualitäten und insbesondere die Fähigkeit, junge Spieler neben sich besser zu machen, geschätzt.

„Wir standen bereits länger in Kontakt und haben Nick seit zwei Jahren auf dem Radar. Leider hat es bei ihm nicht zu einem Engagement in der NHL gepasst. Das ist aber umso besser für uns – wir bekommen einen sehr hungrigen Spieler, der es kaum erwarten kann, bei uns loszulegen“, fügt Hommel an.

„Ich freue mich darauf, in Iserlohn auf einen tollen Club mit dieser Historie zu treffen. Es ist super, dass es direkt losgeht, auch mit den Fans im Rücken“, sagt Schilkey, der Anfang der kommenden Woche im Sauerland eintreffen und voraussichtlich bereits beim Vorbereitungsturnier in Dresden auf dem Eis stehen wird.

Mit der Verpflichtung Schilkeys sind die Personalplanungen vor dem Saisonstart zunächst abgeschlossen. Das bedeutet auch, dass Griffin Reinhart nicht mehr nach Iserlohn zurückkehren wird. „Wir sind jetzt erst einmal durch und haben unseren Kern zusammen. Wir standen mit Griffin den ganzen Sommer über in Kontakt, aber er hat sich für einen anderen Karriereweg entschieden, bei dem Eishockey nicht mehr eine komplett übergeordnete Rolle spielt, sondern möchte sich auch seiner akademischen Weiterentwicklung widmen. Dafür wünschen wir ihm alles Gute und danken ihm für seinen Einsatz und die Rolle, die er in der vergangenen Saison gespielt hat“, so Hommel.