Roosters starten in Wolfsburg und gegen Augsburg in die heiÃŸe Phase der Hauptrunde mit mindestens 20 Partien in 46 Tagen

Iserlohn. (MK) Exakt zwei Wochen nach ihrem bemerkenswerten Comeback-Sieg (2:1) in Augsburg, werden die Iserlohn Roosters wieder ins DEL Spielgeschehen eingreifen.

Am Wochenende bestreitet das Team von Headcoach Kurt Kleinendorst zwei Nachholspiele. Zunächst geht die Reise am Freitag zu den Grizzlys Wolfsburg, ehe es am Sonntag am heimischen Seilersee vor bis zu 1491 zugelassenen Zuschauern erneut gegen die Augsburger Panther geht. Es ist das erste Heimspiel seit dem 23. Dezember für die Roosters.

Bis zum Ende der Hauptrunde am 27. März sind bislang zwanzig Spiele terminiert worden. Sollte man noch Lücken für die ausgefallenen Partien gegen Straubing entdecken, dann könnten es bis zu 22 Spiele werden. Es wartet also in jedem Fall ein absolutes Stressprogramm auf die Iserlohner.

Headcoach Kurt Kleinendorst weiß um die alles andere als einfache Situation. Nach praktisch einem Monat Pause durch die vielen Corona-Infektionen hatte sein Team die Möglichkeit Ende Januar das Spiel in Augsburg zu bestreiten. Dann folgte die für die Roosters kurze Olympiapause. Seit dem letzten Samstag hat die Vorbereitu8ng auf die brutale Schlussphase der Hauptrunde begonnen.

Kleinendorst nimmt die Situation ohne zu klagen an. „Natürlich haben andere Mannschaften – anders als wir nun – sieben Wochen Zeit für die Vorbereitung auf das erste Spiel“, so der US-Amerikaner. Mit dem Fleiß, der Fitness und der Einstellung des Teams ist er aber zufrieden. Man habe sogar im Tra9ning etwas ausprobieren können. Wichtig war ihm, dass die Spieler in der kurzen Pause nach dem Augsburg-Match auch in ihren Köpfen die nötige Frische wieder bekommen. Covid sei schließlich keine Erholungspause gewesen, auch wenn die Spieler bei ihren Familien gewesen sind.

Personell kann Kleinendorst fast aus dem Vollen schöpfen. Lediglich Kris Foucault fehlt weiterhin. Weitere Details wollte der Coach zu seinen Reihenzusammenstellungen noch nicht preisgeben.

Der Fokus der Roosters liegt natürlich zunächst auf dem Spiel am Freitag in Wolfsburg. Das Trainerteam Kleinendorst, Bartman und Akerman hat die Grizzlys natürlich auch per Video studiert. Das denkwürdige Hinspiel vom 21. Oktober mit einer handfesten Massenkeilerei nach dem Schlusspfiff spielt für Kleinendorst aber keine Rolle mehr. Gut bekannt ist ihm natürlich auch die Handschrift von Wolfsburgs Headcoach Mike Stewart aus den Begegnungen gegen dessen vorherige Teams.

Apropos Coach: Sonntag-Gegner Augsburg hat unter der Woche mit Serge Pelletier einen neuen Headcoach für den glücklosen Mark Pederson verpflichtet (wir berichteten). Kurt Kleinendorst unterstreicht, dass sein Team jeden Gegner respektiert und kein Spiel einfach ist. Die Roosters, so Kleinendorst, wissen darum, dass man in jedem Spiel das volle eigene Potenzial abrufen muss.

Kurt Kleinendorst freut sich natürlich auch schon auf das erste Heimspiel unter seiner Regie am Sonntag gegen Augsburg. Bis zu 1491 Zuschauer dürfen dann die Roosters im ersten Heimspiel nach über sieben Wochen live in der Halle anfeuern. „Hoffentlich können sie es am Sonntag genießen. Wir werden einhundert Prozent dafür geben und sind bereit“, ist der 61- jährige Headcoach selbst auch schon darauf gespannt, wie seine Jungs vor dieser, wenn auch überschaubaren, Kulisse auftreten werden.

Rein tabellarisch treffen die Kleinendorst-Schützlinge auf zwei unterschiedliche Teams. Wolfsburg hat sich nach 38 absolvierten Partien auf Rang zwei ein wenig festgesetzt. Augsburg hingegen steht auf Platz elf direkt vor den Roosters. Mit einem Sieg könnten die Blau-Weißen allerdings (noch) nicht an den Panthern vorbeiziehen.

Die Partie in Wolfsburg beginnt am Freitag um 19:30 Uhr. Am Seilersee ist am Sonntag um 16:30 Uhr das erste Bully gegen die Augsburger Panther.

Für die Ticketvergabe haben die Iserlohn Roosters ihr Procedere noch einmal aktualisiert. Nachfolgend die Meldung der Roosters dazu:

Knapp 1500 Zuschauer zugelassen, so geht es weiter

Die Roosters freuen sich, vermelden zu können, dass alle Dauerkarteninhaber*innen, die für die kommenden vier Heimspiele keine Verzichtserklärung abgegeben haben, ab Sonntag zum Heimspiel gegen die Augsburger Panther (16:30 Uhr) wieder in die Eissporthalle kommen können. „Durch die Verzichtserklärungen und einige interne Umstrukturierungen können wir Denjenigen, die im Rahmen ihres Dauerkarten-Abonnements nicht auf ihr Stadionerlebnis verzichten wollen, dieses Erlebnis unter den aktuellen Bedingungen auch ermöglichen. Gleichzeitig haben wir großes Verständnis für Diejenigen, die derzeit von einem Stadionbesuch absehen möchten und bedanken uns für ihre Unterstützung und diese alles andere als selbstverständliche Kooperation innerhalb der Roosters-Familie. Auf diese Art und Weise haben wir eine für alle Seiten möglichst passende Lösung gefunden“, erklärt Tim Burck, Ticketing-Verantwortlicher der Roosters.

Alle Dauerkarteninhaber*innen, die keine Verzichtserklärung abgegeben haben, können somit ab Sonntag ihren gewohnten Dauerkartenplatz in der Halle einnehmen. Auf der Stehtribüne sind weiterhin Sitzschalen montiert und es gilt eine freie Platzwahl. Außerdem gilt eine dauerhafte Maskenpflicht, sowie die 2G+-Regelung (vollständige Drittimpfung, vollständige Zweitimpfung + Schnelltest oder vollständige Zweitimpfung + Genesenennachweis von max. 3 Monaten). Diese Regelung gilt für Jugendliche ab 12 Jahren, für Jüngere genügt der Nachweis eines negativen Tests. Schüler*innen mit einem Schülerausweis gelten automatisch als getestet. Auch wenn es schon ein wenig her ist: Ihr kennt das Procedere inzwischen ja leider zu Genüge, bitte haltet wie gewohnt die entsprechenden Nachweise beim Einlass bereit, um längere Wartezeiten zu vermeiden.

Nach der Veröffentlichung der neuen Corona-Schutzverordnung hatten Dauerkarten-Kund*innen der Roosters bis zum heutigen Donnerstag um 15 Uhr die Möglichkeit, auf ihr Zugangsrecht für die kommenden vier Heimspiele zu verzichten. Bereits geleistete Zahlungen werden in diesem Fall anteilig bei der Rechnungsstellung für die kommende Spielzeit berücksichtigt.

Nach aktuellem Stand der Dinge muss die Situation nach dem Heimspiel gegen Berlin am 06.03. erneut beurteilt werden, sollte sich in der Zwischenzeit etwas an den Gegebenheiten ändern, behalten die Roosters es sich natürlich vor, auch kurzfristig zu reagieren.

Die Eishalle öffnet wie gewohnt zwei Stunden vor Spielbeginn. Der rechte Haupteingang vor der Eishalle bleibt geschlossen. Alle weiteren Eingänge sind in gewohnter Form geöffnet. Das Gastronomieangebot wird aufgrund der Zuschauereinschränkungen reduziert. Die Pistenbar, Sportsbar und zwei weitere Bierstände haben geöffnet. Die Overtime und der Stammtisch bleiben geschlossen.

Wir bedanken uns bei allen Dauerkarteninhaber*innen für ihr Verständnis, die hervorragende Kooperation und die zahlreichen konstruktiven Feedbacks (von denen erfreulicherweise ein größerer Teil positiver Natur war) und freuen uns, die Roosters nach einer viel zu langen Wartezeit endlich wieder live am Seilersee erleben zu können.

Konkret bedeutet das eine maximal zugelassene Kapazität von 1491 Plätzen, also ziemlich genau eine Verdopplung der bisher zugelassenen Kapazität von 750 Plätzen. „Das gibt uns natürlich eine gewisse Flexibilität zurück, auch wenn wir natürlich weiterhin primär darauf schauen müssen, unseren Verlust, der auch bei diesen Vorschriften zwangsläufig entsteht, zu minimieren“, erklärt Tim Burck, Ticketing-Verantwortlicher der Roosters. Im Vergleich zur Situation im Dezember, als die Roosters zumindest allen Dauerkarteninhaber*innen den Zugang zu den Heimspielen ermöglichen konnten, ist diese Variante bei der aktuellen Regelung keine Alternative: „Das ist bei knapp 1500 Plätzen nicht möglich, da wir zwangsläufig jemanden ausschließen müssten“, so Burck.

Im ersten Schritt wird es für Dauerkarteninhaber*innen aller Kategorien (Sitz- und Stehplätze) daher die Möglichkeit geben, freiwillig auf die Zugangsberechtigung für alle Spiele, zu denen nicht alle Dauerkarteninhaber*innen zugelassen werden können, zu verzichten. Hierbei handelt es sich nach jetzigem Stand um die Heimspiele gegen Augsburg (13.02.), Nürnberg (18.02.), Wolfsburg (27.02.) und Berlin (06.03.).

Bereits geleistete Zahlungen werden automatisch anteilig auf die Rechnungsstellung für die kommende Saison angerechnet, gehen also selbstverständlich nicht verloren. Zur Unterstützung des Clubs können die Fans auch explizit erklären, von ihrem Anspruch aus den bereits geleisteten Zahlungen abzusehen. Fans, die sich nicht äußern, behalten den Anspruch ihrer Dauerkarte.

Der Verzicht kann bis zum morgigen Donnerstag um 15 Uhr formlos per E-Mail unter Angabe des vollständigen Namens und des Codes auf der entsprechenden Dauerkarte an tickets@iec.de angemeldet werden. Im Nachgang wird dann auf Basis der konkreten Zahlen das weitere Vorgehen kommuniziert. Sofern die Zahl der Dauerkarten nach Berücksichtigung der Verzichtserklärungen unter 1491 liegt, behalten all diese Dauerkarten ihre Gültigkeit und können wie gewohnt genutzt werden.

Sofern die Zahl über der Grenze liegt, wird die Dauerkarte für die betreffenden Spiele ausgesetzt, die anteilige Rückabwicklung für bereits geleistete Zahlungen erfolgt nach der Saison. In diesem Fall startet am Freitagmorgen ausschließlich im Online-Ticketshop ein separater Vorverkauf für das kommende Heimspiel gegen Augsburg, zu dem zunächst nur die Dauerkarteninhaber*innen unter Angabe ihres Dauerkartencodes Zugang haben. Sollten noch Restkontingente verfügbar sein, gehen diese am Samstag in den freien Verkauf, ebenfalls ausschließlich online.

„Uns ist bewusst, dass es hier mal wieder kurzfristig viele Informationen gibt – leider haben wir erst am gestrigen Dienstagabend Planungssicherheit erhalten. Wir nehmen dennoch diesen erhöhten organisatorischen Aufwand in Kauf, um auch in diesem begrenzten Rahmen möglichst individuelle Lösungen zu finden“, resümiert Burck.

Aufgrund der aktuellen Situation verschiebt sich darüber hinaus die Rechnungsstellung für die Dauerkarten der Saison 2022/2023 bis zur endgültigen Klärung der Rahmenbedingungen, Einzelbuchungen für die betreffenden Spiele werden nach dem entsprechenden Termin auf die gewohnte Art und Weise rückabgewickelt.

Zunächst danken wir für Ihr und Euer Verständnis und hoffen, Euch ALLE so bald wie möglich wieder am Seilersee begrüßen zu können.