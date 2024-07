Roosters schlieÃŸen Kaderplanung vorerst ab: Letzte U23-Planstelle besetzt

Iserlohn. (PM Roosters) Die Iserlohn Roosters aus der PENNY DEL haben ihre Kaderplanungen für die kommende Saison vorerst abgeschlossen: Noel Saffran wechselt von den...

Iserlohn. (PM Roosters) Die Iserlohn Roosters aus der PENNY DEL haben ihre Kaderplanungen für die kommende Saison vorerst abgeschlossen: Noel Saffran wechselt von den Adler Mannheim an den Seilersee, während Florian Elias und Charlie Jahnke in der kommenden Saison nicht mehr für die Sauerländer aktiv sein werden.

Der 20-jährige Flügelstürmer Saffran bestritt in der vergangenen Spielzeit seine ersten DEL-Spiele für die Adler, insgesamt stand er 15-mal für die Mannheimer auf dem Eis. Die ersten Schritte in Richtung Profibereich machte der gebürtige Duisburger im Nachwuchs des Iserlohner EC, in der U17 wechselte er dann nach Düsseldorf und anschließend zu den Jungadlern in die Quadratestadt.

Axel Müffeler, Manager Sport der Sauerländer, kennt den Linksschützen noch aus dessen Zeit im Iserlohner Nachwuchs: „Noel hat früh gezeigt, dass er das Talent hat, um sich im deutschen Profi- Eishockey zu etablieren. Wir wollen im die Gelegenheit bieten, den nächsten Schritt zu machen, das Zeug dazu hat er allemal. Er ist ein harter Arbeiter, auch für sein junges Alter körperlich robust und gut ausgebildet“, sagt Müffeler.

Saffran selbst erinnert sich gern an seine Zeit im Iserlohner Nachwuchs zurück: „Der Kontakt ist über die Jahre nie abgerissen und das große Ziel war es natürlich, mal als Profi vor dieser Kulisse aufzulaufen. Das habe ich letztes Jahr im Mannheimer Trikot machen dürfen und es war sogar noch intensiver als man sich das von außen vorstellt. Ich kann es kaum erwarten, für diese Fans zu spielen und will meinen Teil zu einer erfolgreichen Saison beitragen“, sagt der 20-Jährige.

Saffran ist neben Lennard Nieleck und Maciej Rutkowski der dritte U23-Spieler im Profi-Kader der Iserlohn Roosters. Florian Elias hingegen wird die Sauerländer verlassen. „Grundsätzlich hätten wir Flo gerne noch für die Roosters spielen sehen, aber es gab unterschiedliche Auffassungen über seine Perspektive bei uns. Daraus resultiert die Entscheidung, getrennte Wege zu gehen. Wir danken ihm für sein Engagement und wünschen ihm für die Zukunft alles Gute“, betont Müffeler. Elias war vor der vergangenen Spielzeit nach Iserlohn gewechselt und steuerte in 41 Spielen 6 Scorerpunkte zum Klassenerhalt bei.

Ebenfalls in der kommenden Saison nicht mehr das Roosters-Trikot tragen wird Charlie Jahnke. Der 26-jährige Center kam bis auf eine Ausnahme in allen Partien der vergangenen Saison zum Einsatz (vier Scorerpunkte). „Charlie hatte einen großen Anteil daran, dass wir auch Krisenzeiten als Einheit gemeistert haben und war stets ein Musterbeispiel für harte Arbeit und maximalen Einsatz. Unsere Planungen gingen über den Sommer nun aber in eine andere Richtung. Wir wünschen Charlie für die Zukunft alles Gute“, bedankt sich Müffeler.

Mit den letzten Personalentscheidungen sind die Kaderplanungen für die kommende Saison zunächst einmal abgeschlossen. „Wir werden mit diesem Kader in die Vorbereitung starten. Wir halten uns die Möglichkeit offen, noch Akteure per Tryout-Vertrag dazu zu nehmen. Dazu können wir auf einen großen Pool an Perspektivspielern zurückgreifen, sodass wir uns von Anfang an darauf verlassen können, dass wir auf einem hohen Niveau arbeiten und bestmöglich vorbereitet in die neue Saison gehen können“, erklärt Müffeler.

Der Kader der Iserlohn Roosters für die Saison 2024/2025

Headcoach: Doug Shedden;

Associate Coach: Pierre Beaulieu;

Goalie- und Videocoach: Cam MacDonald

Tor: Andreas Jenike, Hendrik Hane.

Verteidigung: Hubert Labrie (CAN), Zach Osburn (USA), Colin Ugbekile, Emil Quaas, Colton Jobke, Stanislav Dietz, Johannes Huss.

Sturm: Sven Ziegler, Taro Jentzsch, Maciej Rutkowski (U23), John Broda, Eric Cornel (CAN), Tyler Boland (CAN), Michael Dal Colle (CAN), Brayden Burke (CAN), Branden Troock (CAN), Jake Virtanen (CAN), Lennard Nieleck (U23), Shane Gersich (USA), Noel Saffran (U23).