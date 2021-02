Roosters mit vollen Akkus gegen Berlin – EisbÃ¤ren absolvieren einen echten Stresstest

Iserlohn. (MK) Nach einer Woche Spielpause erwarten die Iserlohn Roosters am Freitagabend den Tabellenzweiten der Nord-Division, die Eisbären Berlin. Nachdem die letzten fünf Heimspiele...

Nachdem die letzten fünf Heimspiele der Roosters erst am späten Abend angepfiffen wurden, dürfen sich die Zuschauer des Livestreams endlich auch mal auf ein erstes Bully um 18:30 Uhr freuen.

In bislang zwei Saisonvergleichen mit den Eisbären gab es jeweils einen Heimsieg für die beiden Kontrahenten. Der starke Auftritt der Roosters in deren Heimspiel Anfang Januar dürfte vielen Anhängern noch gut in Erinnerung sein. Am Ende behielten die Sauerländer in einem Powerplay-Festival mit 5:2 die Oberhand. Sechs Powerplaytore und ein Empty-Net-Goal standen am Ende in der Statistik. Vor zwei Wochen gewannen die Eisbären ihr Heimspiel mit 4:2.

Iserlohns Trainer Jason O´Leary stuft die Berliner als besonders schnelles und aggressives Team ein. Die von ihm so oft zitierte Arbeitsleistung muss sein Team erneut zu hundert Prozent erbringen. Ebenso gilt es dem Team aus der Hauptstadt aggressiv, aber auch diszipliniert entgegen zu treten, wenn der zweite Heimsieg am Seilersee am Ende herausspringen soll.

Jenike wieder an Bord, Fragezeichen hinter Weidner

Personell kann Iserlohns Trainerteam wieder auf Andy Jenike im Tor setzen. Ein Fragezeichen steht neben den weiterhin fehlenden Mike Hoeffel und Ryan O´Connor (beide im Reha-Prozess) hinter Stürmer Jake Weidner. Der 28- jährige Deutsch-Kanadier könnte aus persönlichen Gründen fehlen. „Er ist nicht krank oder verletzt“, tritt Jason O´Leary auch gleich möglichen Spekulationen entgegen. Tiefgreifende Veränderungen in der Reihenzusammenstellung sind im Vergleich zum 3:2 Sieg nach Verlängerung gegen Köln vom letzten Freitag nicht zu erwarten.

Für die Eisbären wird das Gastspiel am Seilersee das zweite Spiel binnen 24 Stunden. Bereits am heutigen Donnerstagabend sind die Schützlinge von Serge Aubin in NRW beim Schlusslicht in Krefeld gefordert. Ein echter Stresstest also für die „Dynamos“. Mit Blick auf das Spiel in Iserlohn kommt es für Noebels, Hördler, Niederberger & Co auf eine gute Regeneration an.

Eisbären mit zwei Spielen innerhalb von zwei Tagen

„Wir schauen von Spiel zu Spiel, aber für uns ist es eine gute Herausforderung, zwei Spiele innerhalb von 24 Stunden zu bestreiten. Gegen Krefeld wird es ein hartes Spiel, sie haben einen neuen Trainer. Ich erwarte von ihnen jetzt ein anderes Spiel als bisher in dieser Saison. Gegen Iserlohn müssen wir uns dann direkt neu fokussieren. Das letzte Spiel dort war für uns schwierig und wir haben verloren. Wir konnten uns einige Tage physisch und mental ausruhen und wollen das Momentum vom letzten Spiel gegen Düsseldorf mitnehmen. Die geistige und körperlich Frische wird ein Schlüsselfaktor sein“, erklärt Eisbären-Cheftrainer Serge Aubin auf der Homepage der Berliner.

Personell werden Aubin die beiden Stürmer Mark Olver (Schnittwunde) und Haakon Hänelt (Knieprellung) nicht zur Verfügung stehen. Nino Kinder spielt für den Kooperationspartner Lausitzer Füchse in der DEL2.

Roosters haben nach einer Woche Spielpause ihre Akkus aufgeladen

Gut erholt werden die Roosters ins Spiel starten können. Nach drei trainingsfreien Tagen starteten die Sauerländer am Dienstag wieder in den Trainingsbetrieb. Und auch nach dem Spiel gegen den Hauptstadt-Klub haben die Roosters wieder bis zum kommenden Donnerstag, dem Auswärtsspiel in Wolfsburg, spielfrei.

Diese Konstellation ist allerdings nicht nur für die Roosters ein wenig die Ruhe vor dem Sturm. Den 14 Klubs aus der Deutschen Eishockey Liga (DEL) liegt nach Eishockey-Magazin Informationen bereits ein Entwurf des Spielplans ab Mitte März vor, wenn die Verzahnung zwischen Nord- und Süd-Division mit 14 weiteren Partien pro Team absolviert werden soll. Offiziell beschlossen ist diese Verzahnung noch nicht, wird aber nach den jüngsten Beschlüssen der Ministerpräsidentenkonferenz mit Kanzlerin Merkel von vielen Beteiligten in Kürze erwartet.

Zunächst aber gilt der Fokus der Roosters und Eisbären den aktuell anstehenden Herausforderungen.