Roosters kÃ¶nnen gegen Ingolstadt auf 50% Stadionauslastung setzen – StehtribÃ¼ne in SitzplÃ¤tze umgewandelt

Iserlohn. (MK) Iserlohn gegen Ingolstadt am Vorweihnachtsabend. Das würde in Nicht-Pandemiezeiten eine randvolle Eissporthalle bedeuten. Am Donnerstagabend wird es nicht so sein. Durch die...

Am Donnerstagabend wird es nicht so sein. Durch die Pandemie sind die Zuschauerzahlen in Nordrhein-Westfalen noch begrenzt, ehe sie ab dem 28. Dezember wieder auf Null gesetzt werden.

Bei den Roosters wollte man Nägel mit Köpfen machen und hatte sich vor Tagen schon dazu entschlossen die Stehplatztribüne mit rund 600 zusätzlichen Sitzschalen auszustatten. Ausschlaggebend war die bis zum 16. Januar verlängerte Corona-Schutzverordnung des Landes NRW, die nun aber durch die jüngsten Beschlüsse der Ministerpräsidentenkonferenz vom Dienstag überholt ist. Dadurch kann gegen den ERC Ingolstadt die Kapazität auf fast 2500 Zuschauer Auslastung angehoben werden. Sitzplatz- und Stehplatzdauerkarteninhaber kommen sich also weniger in die Quere. Für eine leicht verbesserte Atmosphäre dürfte die Besetzung aller vier Tribünenseiten auch führen. Ein Nebeneffekt, der nun aber erst einmal nur von kurzer Dauer sein wird. Zum darauffolgenden Heimspiel am 2. Januar gegen Straubing sind dann keine Zuschauer mehr zugelassen. Auch wenn man in der Roosters-Schaltzentrale über die Kommunikation des Landes NRW verstimmt ist, so sieht man die vorübergehende Umrüstung der Stehplatztribüne nicht als völlige Fehlentscheidung an. Das Gesamtvolumen der Umbaumaßnahme, das nicht zuletzt auch durch die Unterstützung und pragmatische Hilfe von Sponsoren realisiert werden konnte, liegt bei rund 20.000 Euro. Laut Sprecher Felix Dötsch würde man die Investition nach rund drei Spielen eingespielt haben. Nun kann die neue Tribüne erstmal nur gegen Ingolstadt genutzt werden. Aber aufgeschoben ist ja nicht aufgehoben.

Zurück zum Sportlichen: Die Roosters haben am Dienstag Trainer Jamie Bartman an den Seilersee zurückgeholt. Wie berichtet, wird der 59- jährige die vakante Position des Co-Trainers übernehmen. Zu seinen Aufgaben zählt das Coaching der Verteidiger und das Unterzahlspiel. Intensive Gespräche zwischen Headcoach Brad Tapper, Developmentcoach Artur Grass, Goaliecoach Cam McDonald und Sportchef Christian Hommel haben mit Jamie Bartman schon stattgefunden.

Jamie Bartman selbst konnte bereits am Dienstag erstmals mit dem Team auf dem Eis stehen. Seit seinem Weggang 2019 hat sich das Gesicht der Mannschaft stark verändert. Fast keinen Spieler des aktuellen Kaders kennt er aus seiner Zeit von 2013 – 2019 am Seilersee. Friedrich, Orendorz, Weidner & Co- sie sind alle mittlerweile nicht mehr in Iserlohn aktiv. Lediglich Brent Raedeke hat er bereits zu Beginn seiner ersten Amtszeit im Team gehabt. Und natürlich ist da auch noch Simon Sezemsky, den er aus der gemeinsamen Zeit bei den Augsburger Panthern kennt.

Personell hofft Trainer Brad Tapper, dass er wieder auf die Stürmer Joe Whitney und Kris Foucault zurückgreifen kann. Allerdings ist diese Frage noch nicht abschließend geklärt. Wenn es für einen Einsatz reichen sollte, dann wird man ihre Eiszeit wohl erst einmal gut dosieren. Insgesamt attestiert Brad Tapper seiner Mannschaft erneut eine gute Trainingswoche. Alle hätten verstanden, worauf es ankommt, so der Kanadier. Die Panther schätzt er als sehr starkes Team mit einem hervorragenden Powerplay ein. Trotz der ärgerlichen 3:2 Niederlage am Sonntag in Berlin hat der Coach viel Dinge gesehen, auf die man aufbauen kann. Er hofft, dass der Knoten platzt und man wieder in die Erfolgsspur zurückfindet.

Seinen neuen Co-Trainer lobt Brad Tapper ausdrücklich. „Er hat schon fast alles im Eishockey erlebt und wird uns mit seiner großen Erfahrung helfen“, so Tapper, der selbst auch hofft von Bartman Erfahrung noch lernen zu können. Die Entscheidung für Jamie Bartman begrüßt Tapper ausdrücklich, weil er sportlich und menschlich hervorragend ins Team passe.

Jetzt müssen die guten Eindrücke und die frische Brise hinter der Bande nur endlich in Punkte umgemünzt werden. Das erste Bully gegen Ingolstadt ist am Donnerstag um 19:30 Uhr.