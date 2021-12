Roosters immer tiefer im Abstiegskampf nach 2:5 Pleite gegen Ingolstadt

Iserlohn. (MK) Nein, die Iserlohn Roosters stecken weiter tief in ihrer Ergebniskrise. Die Schützlinge von Trainer Brad Tapper konnten ihren 2410 Fans kein vorzeitiges...

Iserlohn. (MK) Nein, die Iserlohn Roosters stecken weiter tief in ihrer Ergebniskrise. Die Schützlinge von Trainer Brad Tapper konnten ihren 2410 Fans kein vorzeitiges Weihnachtsgeschenk am Vor-Heiligabend machen.

Mit 2:5 unterlagen die Iserlohner dem ERC Ingolstadt, obwohl sie gerade im ersten Drittel viele Dinge wesentlich positiver als noch in den letzten Spielen gestalten konnten. Mit Joe Whitney und Kris Foucault fehlten den Blau-weißen weiterhin zwei wichtige Angriffsstützen.

Endlich liefen die Sauerländer im ersten Drittel keinem Rückstand hinterher. Zieglers Führungstreffer in Überzahl (14.), der aus der zentralen Position ins rechte Eck einnetzte, verlieh dem Team von Trainer Brad Tapper Sicherheit. Keine zwei Minuten später erhöhte Cornel im Spiel mit fünf gegen fünf Feldspielern mit einem Schuss ins lange Eck sogar auf 2:0. Die sehr agilen Panther konnten noch vor der Pause (17.) durch Bourque im Powerplay zum 2:1 Pausenstand verkürzen.

Das Mitteldrittel eröffnete den Roosters zunächst gute Möglichkeiten unter anderem durch Sezemsky und Baileys Chance frei vor ERC Keeper Reich. Den nächsten Treffer erzielten aber die Panther durch Soramies (25.). Glück auch für die Sauerländer, dass Keeper Jenike mit einer Glanztat gegen Simpson (26.) zur Stelle war. Ein zumindest leichter Wirkungstreffer für die Gastgeber, die sich mehr Nachlässigkeiten im Aufbauspiel erlaubten, als noch im Anfangsdrittel. Nächster Nutznießer war Feser, der in der 30. Minute mutterseelenallein stehend am rechten Pfosten lauernd zum2:3 einschießen konnte. Pietta hatte nach eine weiteren dicken Abwehrschnitzer (34.) schon den vierten Panthertreffer auf dem Schläger scheiterte aber an Jenike. Raedeke visierte aus sehr aussichtsreicher Position (39.) nur die Latte an. Das hätte der Ausgleich für die Roosters praktisch sein müssen. Und auch Labries Chance, Sekunden vor der Sirene, war hochkarätig, aber auch nicht im Panthertor. So ging es beim Stand von 2:3 in die zweite Pause.

Es passte in die derzeitige Situation der Roosters, dass Ingolstadt durch Brunes platzierten Sonntagsschuss (44.) relativ früh im Schlussdrittel auf 2:4 stellen konnte. Die Fehlerkette begann bei diesem Gegentreffer schon in der Rückwärtsbewegung aus dem gegnerischen Drittel. Die Vorentscheidung war damit gefallen. Iserlohns Aktionen waren immer engagiert, aber auch phasenweise verkrampft und zu fehlerbehaftet. Während Wagners Strafe setzte Iserlohns Trainerteam noch einmal alles auf eine Karte, opferte Keeper Jenike für einen sechsten Feldspieler und kassierte prompt den Treffer zum 2:5 Endstand durch Feser. Die Zuschauer nahmen es fast stillschweigend zur Kenntnis. Laute Pfiffe oder geballte Schmährufe, wie man es sonst in ähnlichen Situationen häufig erlebt, waren nicht zu vernehmen. Ein Großteil hatte nach dem Gegentreffer allerdings auch genug gesehen und verließ fast fluchtartig die Eissporthalle.

Die Situation der Roosters hat sich nach der nun sechsten Niederlage in Folge weiter verschärft. Aufsteiger Bietigheim konnte daheim gegen Nürnberg gewinnen und steht nach Punkten schon vor den Sauerländern. Der in dieser Saison angewandte Punktequotient sieht die Iserlohner noch auf Platz dreizehn. Die aktuelle Differenz von 0,004 Punkten vor Bietigheim und 0,067 Punkten vor dem neuen Schlusslicht verdeutlich wie prekär die Lage am Seilersee mittlerweile ist.

Am zweiten Weihnachtsfeiertag steht für die Roosters das schwere Westderby bei der Düsseldorfer EG an. Zum Jahresabschluss geht die Reise am 30.12. nach München. Das nächste Heimspiel findet dann am 2. Januar gegen Straubing ohne Fans statt. Der ERC Ingolstadt hat bis zum 30.12 spielfrei und empfängt dann die Grizzlys Wolfsburg.

