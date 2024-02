Roosters Headcoach Doug Shedden Ã¤rgert sich Ã¼ber erneut frÃ¼hen 0:2 RÃ¼ckstand – NÃ¼rnberg sichert sich in Iserlohn drei „big Points“

Iserlohn. (MK) Die Iserlohn Roosters haben am Freitagabend das wichtige Heimspiel gegen die Nürnberg Ice Tigers mit 1:4 verloren. Die erste Hiobsbotschaft hatten die...

Iserlohn. (MK) Die Iserlohn Roosters haben am Freitagabend das wichtige Heimspiel gegen die Nürnberg Ice Tigers mit 1:4 verloren.

Die erste Hiobsbotschaft hatten die Iserlohner schon vor dem Anpfiff zu verdauen. Topscorer Michael Dal Colle fiel kurzfristig aus. Für ihn rückte der zuletzt überzählige Hunter Shinkaruk ins Lineup.

Nürnberg erwischt den besseren Start

Im Auftaktdrittel mussten die Gastgeber schon nach 100 Sekunden einen Rückstand hinnehmen. Ausgerechnet das Iserlohner Eigengewächs Tim Fleischer schloss einen Konter zum 0:1 ab. Jentzsch verpasste in der vierten Minute am langen Pfosten lauernd den Ausgleich für Iserlohn, Dann kassierten die Gastgeber zwei Strafen gegen Shinkaruk und wenig später gegen Ugbekile. 17 Sekunden vor Ablauf der zweiten Strafzeit erhöhten die Gäste auf 0:2 durch Leonhardt. Nürnberg war in der Folgezeit oft einen halben Schritt schneller und etwas zielstrebiger. Erst zum Ende des Drittels kamen die Roosters offensiv wieder etwas besser zur Geltung. Boland (19.) aus der zentralen Position und in Überzahl (Strafe Stoa) verpassten LeBlanc und Cornel nur um Zentimeter den Anschlusstreffer. Treutle im Tor der Franken war hellwach und hatte das Glück des Tüchtigen auf seiner Seite.

Schiemenz gelingt der schnelle Anschlusstreffer

Im zweiten Drittel benötigten die Iserlohn Roosters 104 Sekunden, um den Anschlusstreffer zu schaffen. Schiemenz konnte nach Zuspiel von Thomas die Scheibe an Nürnbergs Goalie Treutle im Netz unterbringen. Nach kurzer Erholungsphase setzten die Ice Tigers in der Offensive wieder etwas mehr ihre Akzente, ohne jedoch die ganz großen Chancen herauszuspielen. Zieglers Strafe wegen Spielverzögerung (28.) ließen die Ice Tigers ungenutzt in der insgesamt umkämpften und phasenweise nicklig geführten Partie. Brauns Stockschlag gegen Shinkaruk sorgte ab der 31. Minute wieder für ein Iserlohner Powerplay. Allerdings bauten die etwas zu umständlich agierenden Roosters kaum Druck auf. Der unermüdliche LeBlanc hatte eine der wenigen Iserlohner Torchancen. Schmölz´ dumme Strafe nach Foul an Iserlohns Ziegler sorgte für das nächste Iserlohner Powerplay. Stoa hatte allerdings die erste Chance in Unterzahl für die Gäste und scheiterte nur knapp an Jenike. Iserlohns Überzahl war nicht zu erkennen und blieb erfolglos. Nürnberg setzte Iserlohn dagegen immer wieder früh im Spielaufbau unter Druck. Stoa konnte 29 Sekunden vor der zweiten Pause von einer Unachtsamkeit in der Iserlohner Abwehr profitieren und nach Zuspiel von Fleischer auf 1:3 erhöhen.

Treutle Nürnbergs starker Rückhalt

Auch im Schlussdrittel waren die Gäste aus dem Frankenland kompakter in der Abwehr, griffiger in den Zweikämpfen und schneller im Spielaufbau. Während Karrers Strafe (43.) verpassten Ritchie und Ugbekile den zweiten Iserlohner Treffer. Auch nach dem Powerbreak setzten die Franken immer wieder Nadelstiche und ließen die Roosters kaum zur Entfaltung kommen. Wenn es einmal vor dem Nürnberger Kasten brenzlig wurde, dann war auf Keeper Treutle Verlass. Die gnadenlos herunterlaufende Spielzeit wurde mehr und mehr zum Verbündeten der Gäste. Branchenüblich opferte Iserlohns Headcoach Shedden Keeper Jenike erstmals zweieinhalb Minuten vor dem Ende für den sechsten Feldspieler. Kurz darauf nahm er auch seine Auszeit. Ugbekiles Fehlpass im eigenen Drittel nutzten die Gäste aber eiskalt 124 Sekunden vor dem Ende zum 1:4. Die Entscheidung war damit gefallen.

Sonntag Showdown in Augsburg

Einzig positiv an diesem aus Iserlohner Sicht gebrauchten Abend war der Berliner Sieg gegen den direkten Abstiegskonkurrenten und kommenden Gegner aus Augsburg. Die Löwen Frankfurt, zweiter direkter Mitkonkurrent, erkämpften sich in Köln einen Punkt und bleiben in Reichweite.

In der Tabelle haben sich die Ice Tigers im Abstiegskampf erst einmal mehr Luft verschafft und sich sogar den zehnten Playoff-Platz ergattert. Iserlohn bleibt mit zwei Punkten Vorsprung auf Augsburg Vorletzter.

Am Sonntag geht es für beide Teams weiter. Iserlohn tritt zum nächsten Sechs-Punkte-Endspiel in Augsburg (14 Uhr) an und Nürnberg empfängt Schwenningen.

Statistik

Tore: 0:1 (01:40) Fleischer (Weber), 0:2 (09:07) Leonhardt (Fleischer (Stoa), 1:2 (21:44) Schiemenz (Thomas/Sebok), 1:3 (39:31) Stoa (Fleischer), 1:4 (57:56) Gerard (Kechter),

Strafen: 20 – 24

Schiedsrichter: Frano, MacFarlane (Jürgens, Kontny)

Zuschauer: 4967 (rappelvoll ausverkauft)

Iserlohn: Jenike – Gormley, Ugbekile; Labrie, Thomas; Bender, Quaas; Elias – Shinkaruk, Cornel, Boland; Ritchie, LeBlanc, Rutkowski, Sebok, Ziegler; Broda, Jahnke, Schiemenz

Nürnberg: Treutle – Braun, Shaw; Scheid, Byström; Weber, Karrer; Ribarik – Schmölz, Leonhardt, Hede; Barratt, Stoa, Fleischer; Fox, Kechter, Gerard; Kislinger, Maier, Lobach

