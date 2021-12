“RoosterBooster” – Märkischer Kreis und Stadt Hemer unterstützen Roosters-Aktion

Märkischer Kreis. (pmk) Wo und wie bekommt man seine Erst-, Zweit- oder Auffrischungsimpfung? Warum ist eine Drittimpfung jetzt so wichtig? Diese Fragen stellen sich...

Märkischer Kreis. (pmk) Wo und wie bekommt man seine Erst-, Zweit- oder Auffrischungsimpfung? Warum ist eine Drittimpfung jetzt so wichtig? Diese Fragen stellen sich die Menschen aktuell überall in Deutschland, aber natürlich auch im Märkischen Kreis.

Dabei wollen die Iserlohn Roosters Hilfestellung leisten. Der Club startet seine neue Aktion „RoosterBooster – hol Dir jetzt Deine Booster-Impfung“. „Wir als Verein wollen vorangehen, unsere öffentliche Bekanntheit nutzen, um auf eines der wichtigsten Themen unserer Zeit hinzuweisen, den Impfschutz gegen Corona“, sagt Wolfgang Brück, geschäftsführender Gesellschafter der Iserlohn Roosters. Gerade aufgrund der Corona-Fälle vor einigen Wochen will der Club noch einmal auf die Bedeutung der Impfung generell, aber vor allem auch der Booster-Impfung jetzt aufmerksam machen. „Trotz aller Herausforderungen konnten wir unsere Situation gerade wegen der Impfungen unter Kontrolle behalten. Es gab keine schweren Verläufe“, so Brück weiter.

Deshalb haben die Sauerländer mit allen Spielern, Teamverantwortlichen und Mitarbeitern der Geschäftsstelle jetzt über die Drittimpfung gesprochen. Chefcoach Brad Tapper und Verteidiger Alec McCrea haben als erste in dieser Woche den „RoosterBooster“ im neu geschaffenen DRK-Impfzentrum am Sauerlandpark in Hemer erhalten. Nachdem Tapper bei seiner Erstimpfung den Impfstoff von Johnson & Johnson genutzt hat, wurde er jetzt mit der Booster-Impfung versorgt. „Für mich war es wichtig, nicht nur über die Bedeutung der Booster-Impfung und Impfungen generell zu sprechen, sondern auch als Vorbild voranzugehen, für all unsere enthusiastischen Fans, aber auch die Menschen in der Region. Es ist wichtig, jetzt Zeichen zu setzen.“

Gleiches gilt auch für Alec McCrea, der seine Erst- und Zweitimpfung bereits im April in den USA erhalten hat. „Mir war es sehr früh wichtig, die Menschen in meinem Umfeld zu schützen und mich selbst zu schützen. Ich finde es hervorragend, dass man hier quasi direkt in der Nachbarschaft ein Impfzentrum geschaffen hat. Das war bei uns in den USA ähnlich. Man muss mit den Impfungen zu den Menschen gehen“, sagt McCrea.

Im Impfzentrum Hemer, das gemeinsam vom DRK-Ortsverein Hemer und dem Sauerlandpark Hemer, als Partner der Roosters, betrieben und vom Märkischen Kreis unterstützt wird, wurden Tapper und McCrea beim Pieks vom Landrat des Märkischen Kreises, Marco Voge, und Christian Schweitzer, dem Bürgermeister der Stadt Hemer, begleitet. „Vielen Dank an die Iserlohn Roosters, dass sie uns bei unserer Werbung für Auffrischungsimpfungen auf diese besondere Weise unterstützen. Hemer und der Sauerlandpark haben es schnell und flexibel geschafft, in kürzester Zeit ein Impfzentrum zu schaffen. Weitere werden mit Unterstützung des Märkischen Kreises folgen. Jetzt geht es darum, alle Menschen auf dieses Angebot aufmerksam zu machen. Dabei ist es wichtig, dass uns die Iserlohn Roosters unterstützen, die als Club sehr viele Menschen in allen Altersklassen erreichen und uns dabei helfen, für das Impfen zu werben“, sagt Landrat Marco Voge.

„Es ist alles andere als selbstverständlich, dass sich auch ein so sehr nahbarer Mensch wie Brad Tapper bei einem persönlichen Moment wie einer Impfung über die Schulter schauen lässt. Er nimmt damit vielleicht dem einen oder anderen die Angst vor der Impfung und wirbt gleichzeitig für unser wirksamstes Mittel, dass wir im Kampf gegen die Pandemie haben – das Impfen“, ergänzt Christian Schweitzer, Bürgermeister der Stadt Hemer. Er freut sich, dass durch die Kooperation zwischen den Roosters und dem Sauerlandpark in Hemer das Thema Impfen einer möglichst großen Öffentlichkeit zugänglich gemacht wird und sich der Club in den Dienst der Sache stellt.