Roope Mäkitalo erhält die deutsche Staatsbürgerschaft

Krefeld. (PM Pinguine) Der 27-jährige Center nimmt bei der Lizenzierung damit keine Kontingentstelle in Anspruch.

Roope Mäkitalo hat den deutschen Pass erhalten und wird so in der kommenden PENNY DEL-Saison keine Ausländerlizenz benötigen. Der in Lahti, Finnland, geborene Center hat die erforderlichen Tests mit Bravour bestanden und damit alle Bedingungen für die Einbürgerung erfüllt.

Besonders beim Sprachtest wusste der nun Deutsch-Finne zu überzeugen. Ein besonderer Dank gebührt hier der Volkshochschule Krefeld, die Roope den gesamten Einbürgerungsprozess über begleitet hat.

Eine Entwicklung, die für die Pinguine sehr erfreulich ist. Mäkitalo fiel in den letzten Wochen durch seine starken Trainingsleistungen auf und wusste auch beim Vorbereitungsturnier in Landshut, sowohl als Stürmer als auch auf der Verteidigerposition, zu überzeugen.

466 Deutschland eröffnet die Eishockey WM 2027 wie 2010 in der Schalker Veltins Arena. Wie wirst Du das Spiel verfolgen? Live vor Ort in der Arena vor dem Livestream weiß ich noch nicht gar nicht