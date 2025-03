Ronning-Hattrick: EisbÃ¤ren stehen im Halbfinale

Berlin. (PM Eisbären) Die Eisbären Berlin besiegten die Straubing Tigers am Dienstagabend in der Uber Arena in Spiel fünf der Playoff-Viertelfinalserie mit 4:1.

Damit setzten sich die Berliner in der Best-of-Seven-Serie ebenfalls mit 4:1 durch und haben sich fürs Halbfinale qualifiziert. Der Gegner in der Vorschlussrunde steht aktuell noch nicht fest.

Die Eisbären starteten gut in die Partie und waren zunächst die tonangebende Mannschaft. Ty Ronning (6./PP1) war so für den ersten Treffer des Abends verantwortlich. Zur Hälfte des Startdrittels kamen dann aber auch die Gäste besser ins Spiel und zu ersten Abschlussmöglichkeiten. Da Jonas Stettmer im Berliner Tor aber kurz vor Ende des ersten Spielabschnitts gut parierte, ging es mit der 1:0-Führung des Hauptstadtclubs in die erste Pause. Im Mitteldrittel traten die Niederbayern zunächst druckvoll auf und drückten auf den Ausgleich. Aber Gabriel Fontaine (28.) baute den Vorsprung der Gastgeber weiter aus. Auch in der Folge brachten die Tigers mehr Schüsse aufs gegnerische Tor, die Berliner lauerten auf Konter. Da kein weiterer Treffer fiel, ging es mit dem Berliner 2:0 in die zweite Unterbrechung. Im Schlussabschnitt gelang Mario Zimmermann (46.) dann der Anschlusstreffer der Niederbayern. Aber Ronning (47.) stellte lediglich 41 Sekunden später den alten Abstand wieder her. Straubing warf im weiteren Spielverlauf alles nach vorne, die Eisbären ließen aber nichts mehr anbrennen. Schlussendlich schnürte Ty Ronning (58./EN) mit seinem Treffer ins leere Straubinger Tor den Hattrick und sorgte für den 4:1-Endstand.

Das erste Spiel der Best-of-Seven-Serie um den Einzug ins Finale findet am Dienstag, den 1. April in der Uber Arena statt. Spielbeginn ist um 19:30 Uhr.

Serge Aubin (Trainer Eisbären Berlin): „Ich bin sehr stolz auf meine Spieler. Sie haben einen Weg gefunden, die Serie zu gewinnen. Jonas Stettmer war mehrfach zur Stelle, als wir ihn gebraucht haben. Respekt an Straubing. Sie haben hart gekämpft und es uns sehr schwer gemacht. Mir hat heute gefallen, dass wir mehr Kontrolle über die Partie hatten, desto länger das Spiel lief. Ich hoffe, wir können darauf aufbauen und voller Selbstvertrauen ins Halbfinale starten.“

Ty Ronning (Stürmer Eisbären Berlin): „Wir wollten die Serie heute unbedingt beenden. Das ist uns gelungen. Wir haben alle am selben Strang gezogen. Es war ein großartiger Mannschaftserfolg. Respekt an Straubing. Es war eine sehr schwere Aufgabe und die erwartet harte Serie. Jonas Stettmer hat während der gesamten Serie unglaublich gehalten.“

Endergebnis

Eisbären Berlin – Straubing Tigers 4:1 (1:0, 1:0, 2:1)

Aufstellungen

Eisbären Berlin: Stettmer (Hildebrand) – Panocha, Wissmann (C); Müller, Smith; Geibel, Mik; Galipeau – Tiffels, Pföderl, Ronning; Kirk, Fontaine, Veilleux; Noebels (A), Boychuk (A), Bergmann; Leden, Wiederer; Hördler – Trainer: Serge Aubin

Straubing Tigers: Bugl (McIntyre) – Nogier, Samuelsson; Braun, Brandt; Daschner Zimmermann; Klein – St. Denis, Samanski, Leier; Lipon, Melnick, Connolly; Fleischer, Brunnhuber, Clarke; McKenzie, Leonhardt, Scott – Trainer: Craig Woodcroft

Tore

1:0 – 05:34 – Ronning (Tiffels, Veilleux) – PP1

2:0 – 27:30 – Fontaine (Veilleux, Smith) – EQ

2:1 – 45:50 – Zimmermann (Brandt, Leonhardt) – EQ

3:1 – 46:31 – Ronning (Geibel, Tiffels) – EQ

4:1 – 57:35 – Ronning – EN

Strafen Eisbären Berlin: 6 (4, 2, 0) Minuten – Straubing Tigers: 8 (4, 2, 2) Minuten

Schiedsrichter Martin Frano, Lukas Kohlmüller (Maksim Cepik, Wayne Gerth)

Zuschauer 12.122

