Roman Josi kehrt zurÃ¼ck: Nashville spielt gegen den SCB

Bern. (PM SCB) Die National Hockey League (NHL) und die National Hockey League Players‘ Association (NHLPA) haben heute in Zusammenarbeit mit der Agentur Live Nation die Pläne für die NHL Global Series 2022 und die NHL Global Series Challenge 2022 bekannt gegeben.

Zum neunten Mal wird die NHL einzelne Partien in Europa austragen. Die Nashville Predators werden ihre Saison 2022/2023 in Prag mit zwei Partien gegen die San Jose Sharks eröffnen (7./8. Oktober). Colorado Avalanche und die Columbus Blue Jackets bestreiten zwei Spiele in Tampere (4./5. November).

Vor ihren Partien in Prag werden die Predators und die Sharks ihre Trainingslager in Europa absolvieren und im Rahmen der NHL Global Series Challenge 2022 jeweils ein Testspiel bestreiten. San Jose misst sich mit den Eisbären Berlin (4. Oktober). Nashville wird am Montag, 3. Oktober, in der PostFinance Arena gegen den SC Bern antreten.

Der hochkarätige NHL-Besuch in Bern ist verbunden mit der Rückkehr Roman Josis. Der 31-jährige Berner bestreitet seine fünfte Saison als Captain der Predators und gilt längst als einer der weltbesten Verteidiger. In der laufenden Saison steht er bei 89 Punkten in 75 Partien. Josi durchlief beim SCB sämtliche Nachwuchsstufen, debütierte mit 16 Jahren in der ersten Mannschaft und war mit 19 ein Eckpfeiler des Meisterteams 2009/2010. Seit Mai 2020 ist Josi Mitbesitzer des SCB.

Der Vorverkauf für die Partie vom 3. Oktober zwischen Bern und Nashville beginnt am 19. Mai um 10 Uhr. Der SCB wird zu einem späteren Zeitpunkt zusätzliche Infos zum Ticketverkauf kommunizieren. Angedacht ist ein Vorverkaufsrecht für SCB-Abonnentinnen und -Abonnenten.