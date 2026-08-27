Roman Horlamus wird neuer Geschäftsführer der Nürnberg Ice Tigers

Nürnberg. (PM Ice Tigers) Die Nürnberg Ice Tigers bekommen einen neuen Geschäftsführer: Der bisherige Geschäftsstellenleiter Roman Horlamus führt den fränkischen PENNY DEL-Club ab 1. September im kaufmännischen Bereich erst gemeinsam mit Wolfgang Gastner, nach einer Übergangsphase dann allein an.

Die Neubesetzung der Geschäftsführerposition ist dabei der erste vollzogene Schritt einer vor einigen Monaten begonnenen Neustrukturierung der Gesellschaft, die unter anderem auch die Aufnahme weiterer Gesellschafter vorsieht.

Roman Horlamus ist bereits seit 2007 für die Ice Tigers im PR-Bereich tätig. Seit Juni 2018 fungiert der 40 Jahre alte Nürnberger in einer administrativen Führungsfunktion als Geschäftsstellen- und Kommunikationsleiter.

„Mit Roman verbindet mich eine enge und vertrauensvolle Zusammenarbeit über viele Jahre. Uns eint die Leidenschaft für unsere Ice Tigers und der unbedingte Wille, alles für eine erfolgreiche Zukunft zu tun. Ich freue mich sehr darüber, dass Roman vor einigen Wochen auf Andi Kurzer und mich zugekommen ist und mit einem detaillierten Konzept für die künftige Aufstellung der Organisation seine Bereitschaft signalisiert hat, jetzt den nächsten, logischen Schritt zu gehen und die Geschäftsführung zu übernehmen“, sagt Wolfgang Gastner.

Gesellschafter Andreas Kurzer: „Roman ist seit vielen Jahren ein wichtiger und vor allem verlässlicher Bestandteil der Ice Tigers. Er kennt unsere Organisation, die Menschen und die besonderen Herausforderungen sehr genau. Wir sind deshalb fest davon überzeugt, dass dieser Schritt zum jetzigen Zeitpunkt genau der richtige ist. Gemeinsam mit Roman wollen wir die Gesellschaft weiter stabilisieren, klare Strukturen schaffen und sie nachhaltig und erfolgreich für die Zukunft aufstellen.“

Im Zuge der Neustrukturierung stellen sich die Nürnberg Ice Tigers in den wichtigen Bereichen Vertrieb und Marketing künftig noch breiter auf. Wolfgang Gastner wechselt nach seinem Ausscheiden als Geschäftsführer in den Vertrieb und koordiniert die Sponsorengewinnung und -betreuung mit seinem Team. Im PR-Bereich übernimmt Jennifer Ries die Position der Leiterin Kommunikation und agiert künftig als Ansprechpartnerin für Medienvertreter. Die 28-jährige Kommunikationswissenschaftlerin betreut seit Dezember 2024 die Social-Media-Kanäle der Ice Tigers und erweitert nun ihre Tätigkeitsbereiche.

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