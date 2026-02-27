Roland Schmid verlässt die Stuttgart Rebels Spielbetriebs-GmbH

Stuttgart. (PM Rebels) Roland Schmid übernahm das Amt des Geschäftsführers der Stuttgart Rebels Spielbetriebs-GmbH im Juni 2024 und hatte maßgeblichen Anteil am Spielbetrieb der Stuttgart Rebels in der Oberliga Süd in der vergangenen Saison.

Mit der Kapitalerhöhung und der damit verbundenen Unabhängigkeit vom Stammverein stellte er die Weichen für die Etablierung professioneller Strukturen bei der Stuttgart Rebels Spielbetriebs-GmbH. Schmid verpflichtete Matt Pistilli als sportlichen Leiter der Stuttgart Rebels. Künftig wird Alexander Fuchs, der während Roland Schmids Amtszeit als weiterer Geschäftsführer in die Gesellschaft gekommen ist, die Geschicke der Rebels alleine steuern.

Roland Schmid verlässt die Stuttgart Rebels auf eigenen Wunsch aus persönlichen Gründen. Die Stuttgart Rebels danken ihm für seinen Einsatz für das Stuttgarter Eishockey und wünschen ihm für seine Zukunft alles Gute.