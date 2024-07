Rohrbruch sorgt fÃ¼r groÃŸen Schaden: Mighty Dogs Juniors bitten um UnterstÃ¼tzung und Spenden

Schweinfurt. (EM) Die Mighty Dogs Juniors Schweinfurt mussten am Freitag einen großen Schaden mit Schrecken feststellen. Ein Rohrbruch im Kabinentrakt hat in den Nachtstunden...

Schweinfurt. (EM) Die Mighty Dogs Juniors Schweinfurt mussten am Freitag einen großen Schaden mit Schrecken feststellen.

Ein Rohrbruch im Kabinentrakt hat in den Nachtstunden alles unter Wasser gesetzt.

Ausrüstungsgegenstände, Mobiliar und vor allem alles, was in der Kleiderkammer für die Neueinsteiger gelagert wurde, ist stark in Mitleidenschaft gezogen worden und ist teilweise nicht mehr zu retten.

Die Nachwuchsabteilung bittet nun öffentlich um Hilfe und hofft auf Unterstützung beim Wiederaufbau der Kammer oder Geldspenden für die Neuanschaffung von Ausrüstungsgegenständen.

Über jegliche Art von Unterstützung und Spenden würden sich die Verantwortlichen sehr freuen.

Geldspenden werden bitte auf folgendes PayPal-Konto mit dem Betreff „Wasserschaden Kleiderkammer“ erbeten: info@mightydogs.de

Robert Häring, Vorstand Sport beim ERV Schweinfurt, möchte sich an dieser Stelle schon vorab für jegliche Unterstützung bedanken.