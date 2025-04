Roger Hansson kehrt an seine alte WirkungsstÃ¤tte zurÃ¼ck

Zug. (PM EVZ) Der Schwede wird für die nächsten zwei Saisons Assistent des neuen Head Coachs Michael Liniger.

Roger Hansson ist bestens mit der Organisation des EVZ vertraut: 2019 übernahm der heute 57-Jährige das Amt als Head Coach der EVZ Academy in der Swiss League und als Head of Player Development bei den Zugern. Nach drei Jahren in der Zentralschweiz wurde der Schwede vom Düsseldorfer EG (DEL) als Head Coach verpflichtet, nach einer Saison kehrte er in seine Heimat Ängelholm zum Rögle BK zurück, wo er im Dezember 2023 vom Assistant zum Head Coach befördert wurde. Nach einer durchzogenen Regular Season führte Hansson den CHL-Sieger von 2022 im Frühling 2024 vom 9. Platz mit drei Sweeps von den Achtelfinals bis in den Final, wo sie schlussendlich nur an Skellefteå scheiterten.

Nun kehrt Roger Hansson nach Zug zurück und komplettiert den Coaching Staff von Head Coach Michael Liniger, Assistant Coach Tomas Montén und Goalie Coach Simon Pfister. «Roger bringt enorm viel Erfahrung als Trainer mit – sowohl auf höchster Stufe als auch in der Förderung von jungen Spielern», sagt General Manager Reto Kläy über die Verpflichtung des neuen Assistant Coachs.

Fotocredit: Philipp Hegglin

