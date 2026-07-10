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Rodwin Dionicio verlässt den EHC Biel in Richtung Bern

10. Juli 20262 Mins read78
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Rodwin Dionicio - © Sportfoto-Sale (DR)
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Biel. (PM EHC) Der EHC Biel und Rodwin Dionicio gehen ab sofort getrennte Wege.

Der Verteidiger verlässt den Club trotz eines ursprünglich bis Ende April 2027 laufenden Vertrags und setzt seine Karriere beim SC Bern fort.

Rodwin Dionicio stiess im Winter 2025 zum EHC Biel und absolvierte in den vergangenen beiden Spielzeiten zahlreiche Einsätze für die Seeländer.

Der Entscheid zur vorzeitigen Vertragsauflösung erfolgte nach offenen und konstruktiven Gesprächen zwischen den beiden Parteien. Im Hinblick auf die mittel- und langfristige Ka-derplanung strebte der EHC Biel eine Fortsetzung der Zusammenarbeit über die laufende Vertragsdauer hinaus an. Da auf Spielerseite keine Bereitschaft bestand, den gemeinsamen Weg langfristig weiterzuführen, kamen beide Parteien zum Schluss, dass eine sofortige Trennung die sinnvollste Lösung darstellt.

Im Rahmen der Vereinbarung erhält der EHC Biel vom neuen Club eine namhafte Ablöse-summe. Über die finanziellen Details haben die beteiligten Parteien Stillschweigen verein-bart.
Martin Steinegger, Sportchef des EHC Biel:

«Rodwin ist ein talentierter Spieler mit grossem Potenzial. Wir hätten die Zusammenarbeit gerne über die laufende Vertragsdauer hinaus fortgesetzt und ihm eine langfristige Perspek-tive in Biel geboten. Nachdem sich jedoch gezeigt hat, dass sich unsere Vorstellungen hin-sichtlich der gemeinsamen Zukunft nicht decken, haben wir uns entschieden, eine Lösung zu suchen, die für beide Seiten stimmt. So schaffen wir frühzeitig Klarheit, können unsere Kader-planung konsequent weiterverfolgen und erzielen gleichzeitig eine wirtschaftlich attraktive Lösung für den Club.»
Der Club bedankt sich bei Rodwin Dionicio für seinen Einsatz und sein Engagement im Trikot des EHC Biel und wünscht ihm für seine persönliche und sportliche Zukunft alles Gute.

SCB verpflichtet Rodwin Dionicio, Mats Alge verlängert

Bern. (PM SCB) Weitere Verstärkung für den SC Bern: Rodwin Dionicio wechselt in die Bundesstadt und unterschreibt einen Dreijahresvertrag. Zudem verlängert Mats Alge seinen Vertrag um zwei Saisons.

Der SC Bern freut sich, die Verpflichtung von Rodwin Dionicio bekanntzugeben. Mit Dionicio kehrt ein ehemaliger SCB-Junior in die PostFinance Arena zurück. Der Verteidiger spielte von 2019 bis 2021 für die U17-Elit und die U20-Elit des SC Bern. Anschliessend wagte er im Alter von 17 Jahren den Sprung nach Kanada zu den Niagara IceDogs. 2024 gewann er mit den Saginaw Spirit den Memorial Cup.

Zur Saison 2024/25 wechselte Dionicio in die Organisation der Anaheim Ducks. Dort kam er 24-mal für das AHL-Team San Diego Gulls zum Einsatz, bevor er zum EHC Biel-Bienne stiess – zunächst auf Leihbasis, ab der Saison 2025/26 definitiv. In der vergangenen Spielzeit absolvierte er 51 Partien in der National League und erzielte dabei 27 Scorerpunkte (6 Tore, 21 Assists). Nun wird der 22-jährige Schweizer wieder Teil des SC Bern und unterschreibt einen Dreijahresvertrag.

«Rodwin ist ein talentierter Offensivverteidiger und es freut uns sehr, dass er nach Bern zurückkehrt und sich bei uns weiterentwickeln will», sagt Sportdirektor Martin Plüss.

Mats Alge bleibt zwei weitere Saisons

Neben der Neuverpflichtung gibt es auch eine Vertragsverlängerung zu vermelden: Stürmer Mats Alge und der SC Bern haben den Vertrag um zwei weitere Saisons verlängert. Der 23-jährige Schweizer wechselte auf die vergangene Saison hin von den SC Rapperswil-Jona Lakers zum SC Bern. In seiner ersten Spielzeit hat sich Alge gut entwickelt und für die Mutzen in 52 Partien acht Scorerpunkte erzielt.

Martin Plüss sagt: «Mats ist ein vielseitiger Stürmer mit grossem Potenzial. Wir freuen uns, dass er dieses auch in Zukunft weiter bei uns entfalten will.»

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