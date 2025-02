Rodwin Dionicio per sofort zum EHC Biel, Noah DelÃ©mont wechselt zu HC Fribourg-GottÃ©ron

Biel. (PM EHC) Der Verteidiger Rodwin Dionicio wechselt per sofort bis Ende Saison zum EHC Biel.

Dionicio unterzeichnete vor rund einem Jahr einen 3-Jahres-Vertrag beim EHC Biel, wurde dann aber im Juni von den Anaheim Ducks gedraftet und wechselte im Sommer nach Nordamerika. Auch aufgrund von Verletzungen kam er bislang zu 24 Einsätzen in der AHL bei den San Diego Gulls. Nun hat er sich entschieden, die restliche Saison in der Schweizer National League zu absolvieren. Dionicio wird nächste Woche in Biel erwartet.

Noah Delémont wechselt zu HC Fribourg-Gottéron

Aufgrund der Rückkehr von Rodwin Dionicio wechselt Noah Delémont per sofort zu HC Fribourg-Gottéron. Delémont, welcher bereits zuvor für die kommenden zwei Saisons beim EHC Kloten einen neuen Vertrag unterzeichnet hat, verlässt den EHC Biel nun vorzeitig.

