Rockets verpflichten Tom Schuster aus Iserlohn

Limburg. (PM EGDL) Die Kaderplanungen der EG Diez-Limburg schreiten voran: Mit dem erst 18-jährigen Tom Schuster präsentiert die EGDL einen vielversprechenden Stürmer, der am Heckenweg seine erste Station im Seniorenbereich antritt.

Der Linksschütze soll für zusätzliche Torgefahr im Angriff der Rockets sorgen und erhält die Gelegenheit, sich auf dem nächsten Level zu beweisen. Die sportliche Leitung setzt so ihre Strategie fort, talentierten Nachwuchskräften eine Plattform für ihre Weiterentwicklung zu bieten.

Ein Blick auf Toms sportliche Vita belegt eine stetige Entwicklung: Bereits 2022/23 verbuchte er in der U17 der Löwen Frankfurt wettbewerbsübergreifend 68 Scorerpunkte in 35 Partien, bevor er diese Ausbeute im Folgejahr nochmals steigerte. Neben herausragenden 70 Punkten in nur 21 Spielen für die U17 steuerte er parallel bei der U20 in der DNL3 starke 24 Zähler aus zehn Begegnungen bei und etablierte sich in der Spielzeit 2024/25 mit 45 Punkten (25 Tore, 20 Vorlagen) aus 39 Partien schließlich als feste Größe in der DNL2.

In der abgelaufenen Saison vollzog der Angreifer den Wechsel in die DNL1 zum Iserlohner EC, wo er in 32 Einsätzen 19 Scorerpunkte (7 Tore, 12 Vorlagen) sammelte. Zum Ende der Runde kehrte er nach Frankfurt zurück, fügte sich mit 13 Punkten aus 12 Partien sofort wieder nahtlos ein und trug maßgeblich zum Klassenerhalt bei. Dass er nun vorzeitig zu den Senioren wechselt, obwohl er noch ein Jahr in der DNL spielberechtigt wäre, verdeutlicht seine Zielstrebigkeit.

„Tom ist ein sehr gut ausgebildeter Spieler, der viel Reife für sein Alter mitbringt“, kommentiert die Führung der EGDL. „Er ist aktiv an uns herangetreten und hat den klaren Wunsch geäußert bereits jetzt den Schritt zu den Senioren zu gehen. Das spricht für seinen enormen Ehrgeiz. Gerade auf Top-Niveau in Iserlohn sowie im Abstiegskampf mit Frankfurt hat er seine Qualitäten bewiesen. Wir sind überzeugt, dass er eine echte Bereicherung sein wird und werden ihn bestmöglich unterstützen, seine Fähigkeiten im Herrenbereich voll zu entfalten.“