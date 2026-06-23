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EG Diez-LimburgTransfer-News

Rockets verpflichten neuen Goalie

23. Juni 20261 Mins read37
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Michael Kunstmann - © Manuel Enderich
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Limburg. (PM EGDL) Die EG Diez-Limburg treibt die Planungen für die kommende Saison voran und kann eine weitere wichtige Personalie klären.

Um die sensible Position zwischen den Pfosten adäquat zu besetzen, verpflichten die Rockets den jungen talentierten Goalie Michael Kunstmann, der zuletzt bei den Eagles Essen-West unter Vertrag stand.

Der gebürtige Bremerhavener wurde in seiner Heimatstadt ausgebildet, ehe er in den Nachwuchs der Young Ice Tigers wechselte. Für den EHC 80 Nürnberg stand der Linksfänger in der DNL U20 Division 3 in 30 Partien insgesamt für 1713 Minuten auf dem Eis. Während der 22-Jährige dort in seiner ersten Saison ein erfolgreiches Duo mit dem ehemaligen Rockets-Goalie Jonas Vogt bildete und einen Gegentorschnitt von 2,85 sowie einen Shutout verbuchte, steigerte er sich im darauffolgenden Jahr auf einen starken Wert von 2,32. Damit avancierte er zu einem absoluten Garanten für den verdienten Aufstieg in die DNL2. In der nächsthöheren Liga verzeichnete er anschließend bei 22 Einsätzen und rund 1330 Spielminuten einen Gegentorschnitt von 2,84. Im Seniorenbereich sammelte der junge Schlussmann zudem wertvolle Erfahrungen, als er sowohl im Aufgebot der DEL-Mannschaft der Nürnberg Ice Tigers als auch der Höchstadt Alligators in der Oberliga stand und wichtige Profi-Luft schnupperte. Nachdem er sich Ende Januar den Eagles Essen-West anschloss, stand er dort für 150 Minuten auf dem Eis, musste lediglich zwei Mal hinter sich greifen und feierte am Ende der Spielzeit mit seiner Mannschaft die souveräne Meisterschaft in der Regionalliga West.

„Michael ist ein zielstrebiger, talentierter Goalie, der gut ausgebildet wurde und in Essen sofort nach seinem Wechsel gezeigt hat, dass auf ihn Verlass ist“, so die Verantwortlichen. „Wir sind fest davon überzeugt, dass er zusammen mit Wotan ein starkes Duo bilden wird. Er erhält bei uns die Chance, sich kontinuierlich weiterzuentwickeln, um sich als feste Größe im Senioren-Eishockey zu etablieren.“

Seine Karriere in Zahlen

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