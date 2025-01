Rockets verpflichten neue Importspieler

Limburg. (PM EGDL) Die EG Diez-Limburg besetzt die vakanten Kontingentspieler-Positionen mit dem Kanadier Josh LeBlanc und dem Finnen Riku Tiainen.

Beide Angreifer sind ab sofort spielberechtigt und werden am Sonntag, den 12. Januar 2025 ihr Debüt gegen die Mechelen Golden Sharks geben.

Der in Burlington, Ontaria geborene Josh LeBlanc durchlief in der North American Prep Hockey League das Programm der Blyth Academy und verbuchte für die dortigen Cougars in 45 Spielen insgesamt 56 Punkte (25 Tore, 31 Assists). Nach zwei Jahren und 89 Partien (22 Tore, 40 Assists) für Burlington in der Ontario Junior Hockey League ging es für den 25-jährigen für eine Saison in die GOJHL zu den London Nationals, wo er mit 19 Toren und 19 Vorlagen in 34 Spielen ebenfalls zu den Leistungsträgern gehörte. Seine anschließende Studienzeit verbrachte Josh an der University of Western Ontario und ging für die Mustangs in U Sports, dem kanadischen Gegenpart zur NCAA, in 35 Spielen (7 Tore, 6 Assists) aufs Eis. Jetzt will sich der junge, hungrige Kanadier erstmals in Europa beweisen.

Riku Tiainen hingegen ist im europäischen und auch im deutschen Eishockey kein Unbekannter. In der Saison 2022/23 lief er für 16 Spiele (6 Tore, 11 Assists) bei den Hannover Indians in der Oberliga Nord auf. Zudem hat der Finne 34 Spiele (14 Tore, 10 Assists) in der höchsten ungarischen Spielklasse, 70 Spiele (29 Tore, 25 Assists) in der zweiten Liga der Slowakei sowie 34 Spiele (9 Tore, 10 Assists) in Polens erster Liga vorzuweisen. In seinem Heimatland kommt der 29-jährige auf 203 Einsätze und 100 Punkte (36 Tore, 64 Assists) in der zweiten Liga.

„Mit Riku haben wir einen international erfahren Spieler gefunden, der auch schon in Deutschland und gegen uns selbst aufgelaufen ist“, sagt der Sportliche Leiter Arno Lörsch. „Als klassischer Rechtsaußen soll er bei uns eine entscheidende Rolle spielen. Josh ist ein junger, aggressiver Stürmer, der die typische kanadische Ausbildung genossen hat. Er wird dem Team mit seiner Geschwindigkeit und seinem Biss sicherlich helfen und neue Impulse verleihen. Bei ihm kommt es natürlich, wie bei allen Nordamerikanern, darauf an, wie schnell er sich an die größeren Eisflächen gewöhnt.“

Zwei Verträge aufgelöst

Die EG Diez-Limburg trennt sich mit sofortiger Wirkung von den beiden finnischen Kontingentspielern Miro Mäkinen und Ville Saloranta.

„Wir befinden uns derzeit in einer schwierigen Phase und sind daher umso mehr auf auf unsere Importspieler angewiesen“, so die einhellige Meinung des Vorstands. „Mit Miro verlieren wir einen der besten und talentiertesten Spieler der Liga, bedauerlicherweise fällt er aus gesundheitlichen Gründen zu oft aus. In der Meisterschaft konnte er bisher nur zwei von sechs Spielen bestreiten und da niemand garantieren kann, wann er wieder einsatzbereit ist, sind wir zum Handeln gezwungen. Ville hingegen konnte leider die in ihn gesteckten Erwartungen nicht erfüllen.“

Miro Mäkinen absolvierte 20 Spiele für die Rockets und kam auf dabei auf 19 Tore und 21 Assists. Seine insgesamt 40 Scorerpunkte gehören zu den Topwerten in der Central European Hockey League. Ville Saloranta stand in 18 Spielen für die EGDL auf dem Eis und traf neun Mal ins Netz und bereitete 16 Treffer vor.

