Rockets verlieren das Derby

Limburg. (PM EGDL) Obwohl die Rockets erneut stark dezimiert in die Partie gingen – Christian Bauhof und Maik Klingsporn fielen am Spieltag aus – erwischten sie mit dem frühen 1:0 durch Ville Saloranta (2.) den perfekten Start in das dritte Derby der Saison 2024/25.

Die Gäste ließen sich durch den Rückstand jedoch nicht aus der Ruhe bringen und erzielten postwendend durch Alexandrov den Ausgleich (6.). In der Folge bestimmten die Bären das Geschehen, und Justin Schrörs musste mehrmals sein Können zeigen, um einen weiteren Gegentreffer zu verhindern. Kurz vor der Pausensirene war aber auch der Keeper bei der Führung des EHC chancenlos.

Alexander Seifert spielte bei eigener Unterzahl einen Fehlpass im eigenen Drittel und Jamieson nahm das Geschenk im Nachschuss dankend an (19.). Auch im zweiten Abschnitt hatten die Bären mehr vom Spiel, und es war hauptsächlich dem starken Rockets-Goalie zu verdanken, dass es nach torlosen 20 Minuten beim knappen 1:2-Rückstand blieb. Nach Wiederanpfiff zeigten die Hausherren dann ihre beste Phase und kamen durch Debütant Jannik Kaus, der einen Schuss von Stephan Kreuzmann entscheidend abfälschte, zum zu diesem Zeitpunkt eher schmeichelhaften Ausgleich (46.). Als dann trotz weiterer Chancen der Gäste vieles auf eine Verlängerung hindeutete, war es erneut ein Fehler, der dem Team vom Heckenweg die Chance auf einen Punktgewinn raubte: Ville Salorante agierte im eigenen Drittel zu sorglos, was wiederum Smith zur Puckeroberung und im zweiten Versuch zur Entscheidung nutzte (56.).

EG Diez – Limburg: Schrörs (Kapicak) – Kreuzmann, Yamak, Valenti, Gutjahr, Kristic, Seifert – Tamminen, Piskowazkow, König, Lademann, Mäkinen, Kecojevic, Kaus, Dreschmann, Saloranta

Zuschauer: 1503

Schiedsrichter: Stromberg

1:0 Saloranta (König, Seifert) (01:56)

1:1 Alexandrov (Sperling, Deichmann) (05:51)

1:2 Jamieson (Smith) (18:11) PP1

2:2 Kaus (Kreuzmann, Mäkinen) (46:02)

2:3 Smith (Jamieson, Rajala) (55:57) GWG

Schussverhältnis: 25:49 (9:17,9:16,7:16)

Bullies: 32:28 (12:11,12:10,8:7)

Goalies: Schrörs 46 von 49 (93,9 %) / Schulte 23 von 25 (92,0 %)

Strafen: EGDL 18 / Neuwied 0

