Rockets statten jungen StÃ¼rmer mit Probevertrag aus

Limburg. (PM Rockets) Der zuletzt durch Erkrankungen, Verletzungen und berufsbedingten Ausfällen arg gebeutelte Kader der Rockets erhält mit der Verpflichtung von Philip Kecojevic weiteren Zuwachs.

Der 21-jährige Angreifer kann sich in den nächsten Wochen beweisen und mit guten Leistungen für einen Anschlussvertrag empfehlen.

Der gebürtige Troisdorfer durchlief die Nachwuchsmannschaften der Kölner Haie und schlug dann den für einen jungen Spieler durchaus ungewöhnlichen Weg nach Schweden ein, um dort seine Eishockey-Ausbildung voranzutreiben. Während seiner Zeit in Flemingsbergs, Tyreso und Hammarby, in der er hauptsächlich für die J18 bis J20 im Einsatz war und 67 Scorerpunkte (27 Tore, 40 Assists) in 113 Partien verbuchte, bekam der Rechtsschütze bereits die Möglichkeit erste Erfahrungen im Seniorenbereich zu sammeln. Trotz seines noch jungen Alters bestritt der quirlige Stürmer schon 31 Partien in der vierten schwedischen Liga und war an neun Treffern (1 Tor, 8 Assists) beteiligt. Mit dem Schritt zu den Rockets in die CEHL bleibt Philip seiner internationalen Linie treu und will dabei seine Entwicklung weiter vorantreiben.

„Ich freue mich sehr, dass die Rockets mir diese Möglichkeit bieten und bin für die Herausforderung bereit“, gibt sich der junge Angreifer selbstbewusst. „In der aktuellen Runde muss das Ziel natürlich das Erreichen der Playoffs sein und dazu will ich meinen Teil beitragen. Persönlich möchte ich bei der EGDL den nächsten Schritt machen und möglichst viel auf dem Eis stehen.“

„Die Verpflichtung von Philip gibt uns mehr Breite im Kader, die wir aktuell auch brauchen“, so der Sportliche Leiter Arno Lörsch. „Er ist bei den Kölner Haien groß geworden und hat sich dann für den mutigen Schritt nach Schweden entschieden, um dort eine andere Art des Eishockeys kennenzulernen. Als technisch und läuferisch gut ausgebildeter Spieler hat er in den bisherigen Trainingseinheiten einen sehr guten Eindruck hinterlassen, zudem steht Philip der Mannschaft als Rechtsschütze gut zu Gesicht. Jetzt gilt es abzuwarten, wie er sich in den Spielbetrieb einfügt.“

