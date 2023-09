Rockets starten erfolgreich in die Vorbereitung

Artikel anhören Für die EG Diez-Limburg standen am vergangenen Wochenende zwei Vorbereitungsspiele auf dem Programm und beide konnten siegreich gestaltet werden. Dem 4:3-Erfolg am...

Für die EG Diez-Limburg standen am vergangenen Wochenende zwei Vorbereitungsspiele auf dem Programm und beide konnten siegreich gestaltet werden.

Dem 4:3-Erfolg am Freitag gegen den favorisierten Oberligisten aus Duisburg folgte am gestrigen Sonntag ein 6:0-Auswärtssieg bei den Snackpoint Eaters Limburg.

Der Gastgeber war von Anfang an hellwach, ging ein hohes Tempo und zeigte bereits nach wenigen Sekunden bei einem krachenden Check von John McLean, dass an diesem Abend keine Geschenke verteilt werden sollten. Die Füchse wirkten zwar optisch überlegen, aber die zwingenden Aktionen lagen auf Seiten der Rockets. So war es Neuzugang Nils Wegner nach Vorlage von Hunter Fortin vorbehalten, den ersten Treffer der Saison 2023/24 zu erzielen (5.). Wer nun eine schnelle Reaktion des Favoriten erwartete, sah sich zunächst getäuscht. Brendan Nehmer konnte nach schönem Pass von Nils Wegner das später von Gästecoach Alex Jacobs als zu sorgloses bezeichnete Defensivverhalten nutzen und per Break für eine Zwei-Tore-Führung sorgen (9.), die auch nach zwanzig gespielten Minuten Bestand haben sollte: Fomin verkürzte nach einer Unachtsamkeit (13.) und Julian Grund stellte in Überzahl den alten Abstand wieder her (16.).

Im zweiten Abschnitt zeigten sich die Gäste leicht verbessert, spielten einige Chancen heraus, scheiterten aber immer wieder am starken Keeper Janis Wagner oder in Person von Manuel Neumann an der Latte.

Für die EGDL galt es im letzten Drittel, bei schwindenden Kräften den Vorsprung über die Zeit zu bringen. Duisburg hatte jetzt deutlich mehr vom Spiel und Carsten Gosdeck nahm nach einigen Fehlern im Aufbauspiel eine frühe Auszeit. Der Headcoach mahnte seine Mannen zur Konzentration und so gelang es den Rockets, einen der wenigen Abschlüsse in einen weiteren Torerfolg umzumünzen. Nach Bullygewinn von David Lademann fackelte Marcel Kurth nicht lange und vollstreckte eiskalt zur Vorentscheidung (53.). Die beiden Anschlusstreffer von Addison (55.,60.) kamen zu spät und Schlussmann Janis Wagner führte die Rockets mit einer Fangquote von 93,3 Prozent zum ersten Sieg in der Vorbereitung.

EG Diez – Limburg: Wagner (Kapicak) – Seifert, McLean, Lachmann, Reuner, Gutjahr, Kristic – Wegner, Krocker, Grund, Kurth, Karpenko, Nehmer, Lehtonen, König, Fortin, Lademann

Schiedsrichter: Eberl / Kettel

Tore:

1:0 Wegner (Fortin) (04:50)

2:0 Nehmer (Wegner, Fortin) (08:50)

2:1 Fomin (Bauermeister) (12:54)

3:1 Grund (Nehmer, Lademann (15:46) PP1

4:1 Kurth (Lademann) (52:00)

4:2 Addison (Kitt, Beckers) (54:52)

4:3 Addison (Stephan) (59:37)

Schussverhältnis: 29:45 (11:16,9:15,9:14)

Strafen: EGDL 26 / Duisburg 22

Bei der Auswärtspartie in Geleen mussten die Rockets auf den leicht verletzten Nils Wegner und den privat verhinderten Michael Kristic verzichten. Hierfür konnte Trainer Carsten Gosdeck auf den wiedergenesenen Lorenzo Valenti sowie Konstantin Firsanov zurückgreifen.

Die Zuschauer sahen zu Beginn ein zerfahrenes, von Nickligkeiten geprägtes Spiel mit Einschussmöglichkeiten auf beiden Seiten. Für die knappe Führung zur ersten Pause sorgte Julian Grund im Powerplay nach Vorlagen von Fortin und Firsanov (12.). Unrühmlicher Höhepunkt der ersten zwanzig Spielminuten war ein Handgemenge zwischen John McLean und Kay Gielen, das eine Spieldauerdisziplinarstrafe für beide Spieler nach sich zog.

Im Mitteldrittel besannen sich die Gäste endlich auf ihre spielerischen Mittel, hielten sich komplett von der Strafbank fern und konnten ihre Überlegenheit zu drei Treffern nutzen. Niko Lehtonen (29.), Julian Grund (35.) und Paul König (37.) schraubten das Ergebnis in die Höhe und sorgten für eine sichere 4:0-Führung für nun deutlich stärker agierende Rockets.

Die Dominanz der EGDL setzte sich im Schlussabschnitt fort und die Gastgeber kamen kaum noch zu nennenswerten Aktionen. Die mitgereisten Fans durften sich über souveräne Rockets freuen, die völlig unaufgeregt die Partie herunter spielten und zwei weitere Tore erzielten. Marek Krocker nach starker Vorlage von Paul König in Überzahl mit seinem Debüttreffer (48.) und Alexander Seifert mit einem verdeckten Schuss von der blauen Linie ließen ein auch in der Höhe verdientes 0:6-Endergebnis auf der Anzeigetafel erscheinen. Goalie Marian Kapicak feierte, auch dank einer überzeugenden Vorstellung seiner Vorderleute, den ersten Shutout im Trikot der EG Diez-Limburg.

EG Diez – Limburg: Kapicak (Wagner) – Seifert, McLean, Lachmann, Reuner, Gutjahr, Valenti – Firsanov, Krocker, Grund, Kurth, Karpenko, Nehmer, Lehtonen, König, Fortin, Lademann

Schiedsrichter: Keus

Tore:

0:1 Grund (Fortin, Firsanov) (11:21) PP1

0:2 Lehtonen (Lademann) (28:30)

0:3 Grund (Fortin, Nehmer) (34:37)

0:4 König (Kurth, Lademann (36:14)

0:5 Krocker (König, Kurth) (47:12) PP1

0:6 Seifert (Fortin) (48:36)

Schussverhältnis: 23:43 (12:14,6:12,5:17)

Strafen: Snackpoint Eaters 26 / EGDL 28

