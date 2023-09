Rockets spielen international

Artikel anhören Limburg. (PM EGDL) Nach zwei Wochen des Zitterns, Hoffens und Bangens haben die Rockets eine sportliche Heimat für die Saison 2023/2024 gefunden....

Limburg. (PM EGDL) Nach zwei Wochen des Zitterns, Hoffens und Bangens haben die Rockets eine sportliche Heimat für die Saison 2023/2024 gefunden.

Die EG Diez-Limburg nimmt gemeinsam mit dem Eishockey Club Die Bären 2016 e.V. am Spielbetrieb der BeNeLeague teil.

Aber der Reihe nach: Am Samstag, den 27. Mai 2023 wurden die Mannschaften aus Lauterbach, Neuwied und Diez-Limburg ohne vorherige Ankündigung mit dem Ausschluss aus der Regionalliga West vor vollendete Tatsachen gestellt. Die Vereine aus Nordrhein-Westfalen hatten am Tag zuvor in einer Videokonferenz mehrheitlich beschlossen, dass in der kommenden Saison trotz bestehender Verträge zwischen dem Deutschen Eishockeybund und dem Eishockeyverband Nordrhein-Westfalen keine Gastvereine aus Rheinland-Pfalz oder Hessen zugelassen werden. Wie seitens des DEB hiermit umgegangen wird, ist derzeit offiziell noch nicht geklärt. Auch wie sich ein mögliches Aufstiegsrecht der ausgeschlossenen Vereine in die Oberliga Nord gestalten soll, steht noch in den Sternen.

Die EGDL nahm die Sache in die eigene Hand und es hieß nun unter Hochdruck alle Möglichkeiten für einen Spielbetrieb in der Saison 2023/24 auszuloten. Am Montag, den 05. Juni 2023 kam es dann zu einem Meeting mit den Verantwortlichen der BeNeLeague sowie allen Vereinsvertretern, bei dem sich auf eine zukünftige Kooperation geeinigt wurde.

Nach aktuellem Stand wird die Liga neun Teilnehmer umfassen und am 29. September 2023 mit einer Pokalrunde beginnen. Hier werden sich die Teams der Snackpoint Eaters Limburg, Heerenveen Flyers, UltimAir Hijs Hokij Den Haag (alle Niederlande), HYC Herentals, Chiefs Leuven, Liege Bulldogs, Mechelen Golden Sharks (alle Belgien) sowie die Neuwieder Bären und die Rockets in einer Einfachrunde (16 Spiele) und anschließendem Finale messen.

Ab Januar 2024 spielen die vorgenannten Mannschaften in einer Einfachrunde (16 Spiele) und anschließenden Playoffs den Meister der BeNeLeague aus. Alle Heimspiele der Rockets finden grundsätzlich Freitag um 20.00 Uhr und Sonntag um 18.30 Uhr statt.

„Auch wenn es zu etwas weiteren Auswärtsfahrten kommt, ist diese Liga sportlich das Attraktivste, was uns unterhalb der Oberliga passieren konnte“, zeigt sich der Vorstand einhellig zufrieden. „Die BeNeLeague wird sehr professionell geführt, dort hat jeder, auch für die Zukunft, einen klaren Plan und sehr gute Ideen. Die Liga wird zudem wesentlich ausgeglichener als die Regionalliga West sein und da die Übertragung per Livestream vorausgesetzt wird, haben alle Fans, wie auch in der Vergangenheit, die Möglichkeit, die Auswärtspartien zu verfolgen. Das alles sehen wir als wesentlichen Vorteil gegenüber des Spielbetriebs des Eishockeyverbandes Nordrhein-Westfalen an. Auch bei der Kaderplanung wird sich noch etwas tun: In der neuen Liga sind drei Importspieler erlaubt, somit werden wir auch in diesem Bereich noch einmal tätig werden. Wir sind sehr froh, dass es in dieser kritischen Situation, bei der die Zukunft des Vereins auf dem Spiel stand, so schnell zu einer aus unserer Sicht sehr guten Lösung gekommen ist. Wir freuen uns riesig auf die neue Herausforderung und sind sicher, dass uns allen in der kommenden Spielzeit toller Eishockeysport geboten wird.