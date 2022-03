Rockets sind am Wochenende auswÃ¤rts im Einsatz

Für die EG Diez-Limburg geht es nach dem kurzfristigen Ausfall des Heimspiels am Dienstag gegen Krefeld am Wochenende gleich zwei Mal auf die Autobahn:...

Für die EG Diez-Limburg geht es nach dem kurzfristigen Ausfall des Heimspiels am Dienstag gegen Krefeld am Wochenende gleich zwei Mal auf die Autobahn: Am Freitag sind die Rockets zu Gast bei den Hannover Indians (20 Uhr), am Sonntag geht es zum neuen Oberliga-Nord-Meister Saale Bulls Halle (18.15 Uhr).

Das nächste Heimspiel steht dann am Dienstag an, wenn es am Diezer Heckenweg gegen die Crocodiles Hamburg geht (20 Uhr).

Das terminliche Chaos in der Oberliga Nord, an dem ausschließlich die Corona-Pandemie Schuld ist, zeigt sich bei den Rockets in aller Deutlichkeit, wenn man auf den offiziellen Spielplan im Internet schaut. Dort sind für den 4. März drei Partien eingetragen: Zuhause gegen Herford, auswärts in Rostock, auswärts in Hannover. Und nur die letztgenannte Partie findet auch tatsächlich statt. Herford? Wurde mal verlegt. Rostock? Hat Corona. Bleibt also das Gastspiel am legendären Hannoveraner Pferdeturm. Wenn denn alles nach Plan läuft …

Wie das in diesen Zeiten so laufen kann, zeigte sich einmal mehr am Dienstag, als das Heimspiel am Abend gegen Krefeld am frühen Nachmittag kurzfristig abgesagt werden musste. Die geplanten Gäste hatten Corona-Fälle im Team, die Partie wurde entsprechend gecancelt. Die Gesundheit der Beteiligten steht an oberster Stelle. Auch wenn die EGDL dieses Spiel gegen den Tabellennachbarn gerne gespielt hätte, schließlich hatte man sich gegen Krefeld etwas ausgerechnet. Stattdessen geht es nun am Wochenende wieder als klarer Außenseiter auf das Eis.

In Hannover bekommen es die Rockets mit dem starken Tabellenfünften zu tun, der noch alle Chancen hat, sich auf Rang vier nach vorne zu arbeiten. Das ist mit Blick auf die Play-offs wichtig, denn dann hätte man in der ersten Runde zunächst Heimrecht. Und das ist mit den Indians-Fans im Rücken ein klarer Vorteil. Wie bemerkenswert die über den Tellerrand schauen und den Sport in den Vordergrund stellen, wurde unter der Woche deutlich: Eigentlich wären die Indianer Ende des vergangenen Jahres mit einem Sonderzug nach Diez gekommen. Dieser musste aufgrund von Corona-Auflagen abgesagt werden. Bei der Rückabwicklung der Tickets spendeten die Fans aus Hannover knapp 800 Euro für die Rockets. Ein beeindruckendes Zeichen der Solidarität in einer für den Sport unter Corona-Bedingungen nicht leichten Saison.

Am Sonntag reist der EGDL-Tross dann zum neuen Meister: Mit einem zweistelligen Sieg gegen Herford machten die Saale Bulls aus Halle am Dienstagabend vorzeitig die Meisterschaft in der Oberliga Nord fix. Mit nur sechs Niederlagen – eine davon gleich am ersten Spieltag in eigener Halle gegen Aufsteiger Essen – haben die Bulls in beeindruckender Manier den Titel eingefahren und sich die beste Position für die Play-offs gesichert. Bei Halle wie bei allen anderen Teams, die es in die Play-offs schaffen werden, bleibt zu hoffen, dass sie es gesund in die heiße Saisonphase gehen. Es wäre nicht gut für den Sport, wenn Corona erneut dafür sorgt, dass – wie im Vorjahr – qualifizierte Teams wegen der Pandemie aus ihrem sportlichen Traum gerissen werden.

Der Ausblick

Freitag, 20 Uhr: Hannover Indians vs EGDL

Sonntag, 18 Uhr: Saale Bulls Halle vs EGDL

Dienstag, 20 Uhr: EGDL vs Crocodiles Hamburg