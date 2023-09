Rockets schlieÃŸen Agreement mit DEL2 – Keeper ab

Artikel anhören Limburg. (PM EGDL) Nachdem bekannt wurde, dass Tim Stenger nach derzeitigem Kenntnisstand sechs bis acht Wochen verletzungsbedingt ausfallen wird, standen den Rockets...

Limburg. (PM EGDL) Nachdem bekannt wurde, dass Tim Stenger nach derzeitigem Kenntnisstand sechs bis acht Wochen verletzungsbedingt ausfallen wird, standen den Rockets aktuell nur zwei einsatzbereite Torhüter zur Verfügung.

Eine denkbar ungünstige Situation in der anspruchsvollen und sehr physischen BeNe League. Die sportliche Leitung war daher gezwungen, schnell und kurzfristig eine vorübergehende Lösung zu finden und auf dem Spielermarkt nach einem sofort verfügbaren Goalie zu suchen. Dies ist den Verantwortlichen in Form einer derzeit temporären Vereinbarung mit Ilya Andryukhov gelungen: Der erfahrene und aktuell vereinslose Keeper erhält die Möglichkeit sich bei der EG Diez-Limburg fit zu halten und Spielpraxis in Wettkampfform zu sammeln, die Rockets hingegen sind weiterhin flexibel und qualitativ hochwertig auf der sensiblen Position des Torhüters aufgestellt.

Der 33-jährige verbrachte den Großteil seiner bisherigen Karriere in der VHL, der zweiten russischen Liga. In 256 Spielen erreichte er dort einen Gegentorschnitt von 2,25 bei einer Fangquote von 92 Prozent. In der abgelaufenen Saison war Andryukhov für die Heilbronner Falken tätig, zuvor lief er bereits für die Frankfurter Löwen und die Eispiraten Crimmitschau in der DEL2 auf. In der zweithöchsten deutschen Spielklasse kann der in Barnaul geborene Schlussmann auf 75 Spiele mit einem Schnitt von 3,03 Gegentoren und einer Save Percentage von 90,6 zurückblicken. Ab sofort wird Ilja für unbestimmte Zeit das Trikot der Rockets überstreifen.

„Nach Tims Verletzung und als sich diese Möglichkeit auftat, mussten wir reagieren“, so Arno Lörsch über den zumindest vorübergehenden Clou. „Mit Ilja und seinem Agenten konnten wir eine Win-Win-Vereinbarung ausarbeiten, die für beide Seiten nur Vorteile mit sich bringt. Auch wenn wir nicht wissen, wie lange Ilja genau bei uns sein wird, freuen wir erst einmal sehr über diesen Transfer. Einen Keeper seiner Klasse so kurz vor Beginn der Runde zu bekommen, ist absolut nicht selbstverständlich.“

