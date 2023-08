Rockets nehmen weiteren Spieler aus dem IngolstÃ¤dter Nachwuchs unter Vertrag

Artikel anhören Limburg. (PM EGDL) Die EG Diez-Limburg verpflichtet mit Philipp Grams einen starken Verteidiger aus dem DNL-Team des ERC Ingolstadt und schließt somit...

Limburg. (PM EGDL) Die EG Diez-Limburg verpflichtet mit Philipp Grams einen starken Verteidiger aus dem DNL-Team des ERC Ingolstadt und schließt somit die aus der Auflösung des Vertrages von Dominik Dech entstandene Lücke.

Der Linksschütze wurde am 17. Dezember 2003 in Ingolstadt geboren und stand in seiner Heimatstadt für alle Nachwuchsmannschaften auf dem Eis. In den letzten drei Spielzeiten lief der 19-jährige für das DNL U20 – Team auf und kam in 69 Spielen auf 18 Scorerpunkte (3 Tore und 15 Assists) bei lediglich 24 Strafminuten. Die abgelaufene Saison war für Grams zugleich auch die bisher erfolgreichste: Erstmalig erreichte der Defender mit dem ERC Ingolstadt die Playoffs, zudem spielte er als Verteidiger der ersten Reihe mit zwei Toren und acht Vorlagen in 29 Spielen sein statistisch stärkstes Jahr.

Bei der EGDL bestreitet der junge Verteidiger mit Gardemaßen von 89 Kilogramm verteilt auf 193 Zentimeter in der BeNeLeague seine erste Spielzeit im Seniorenbereich

„Ich hatte mich bei Nils Wegner, der schon einen Vertrag unterschrieben hatte, über seine Erfahrungen mit den Rockets erkundigt“, erklärt das Nachwuchstalent. „Er berichtete durchweg Positives und die Gesamtkonstellation klang für mich interessant, sodass es zum Kontakt mit den Verantwortlichen und der Vertragsunterzeichnung kam. In der kommenden Saison möchte ich mit der Mannschaft den größtmöglichen Erfolg erzielen und idealerweise in allen Wettbewerben das letzte Spiel gewinnen. Persönlich ist mir wichtig, dass ein großer Zusammenhalt herrscht und alle im Team füreinander einstehen. Wenn wir das schaffen, werden wir sicher eine saubere Saison spielen.“

„Philipp ist ein junger und vor allem talentierter Verteidiger, der eine wirklich gute Ausbildung in Ingolstadt genossen und in den letzten drei Jahren kontinuierlich auf hohem Niveau in der DNL-Mannschaft gespielt hat“, sagt Arno Lörsch über die Neuverpflichtung. „Er ist ein flexibler Zwei-Wege-Spieler, der uns in der Defensive, aber sicherlich auch in der Offensive gut zu Gesicht stehen wird.“

Folgender Kader der Saison 2023/24 wurde bisher veröffentlicht

Tor: Tim Marco Stenger, Marian Kapicak, Janis Wagner

Verteidigung: Lorenzo Valenti, Torben Reuner, Alexander Seifert, Jannis Lachmann (FL), John McLean, Michael Kristic, Philipp Grams

Sturm: Paul König, Marcel Kurth, Brendan Nehmer, Niko Lehtonen, Hunter Fortin, David Lademann, Konstantin Firsanov, Artur Karpenko, Nils Wegner, Marek Krocker, Julian Grund

