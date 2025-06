Rockets nehmen weiteren Kontingentspieler unter Vertrag

Limburg. (PM EGDL) Die EG Diez-Limburg besetzt mit Dylan Clark auch die zweite Importstelle mit einem Nordamerikaner, der nach bestandenem College-Abschluss aus Calgary an den Heckenweg wechselt.

In den letzten drei Spielzeiten lief der 23-jährige in der Alberta Colleges Athletic Conference (ACAC) für das Southern Alberta Institute of Technology auf und erreichte in der Saison 2024/25 mit den Trojans das Halbfinale, in dem sie am späteren Champion, den Red Deer Polytechnic Kings, scheiterten. Mit 30 Punkten (12 Tore, 18 Assists) in 23 Partien war der junge Kanadier maßgeblich am Erfolg seines Teams beteiligt und belegte ligaweit den sechsten Platz der Scorerwertung. Insgesamt kann der Linksschütze auf 72 Zähler (32 Tore, 40 Assists) in seinen drei Jahren auf dem College zurückblicken. Im seiner Zeit im Nachwuchsbereich in der Alberta Junior Hockey League konnte Dylan mit 136 Punkten (61 Tore, 75 Assists) gleichermaßen positiv auf sich aufmerksam machen und ebenfalls einen Platz unter den besten zehn Punktesammlern ergattern.

„Die Freude auf die neue Herausforderung bei den Rockets und die Möglichkeit Deutschland und Europa kennenzulernen ist schon jetzt sehr groß“, sagt der in Calgary geborene Stürmer. „Spielerisch will ich mich weiterentwickeln, dem Team mit allen Kräften zum Erfolg verhelfen und eine tragende Rolle übernehmen. Es wird sicherlich eine tolle, aber auch spannende Zeit mit den neuen Mitspielern, dem Staff und den Rockets-Fans.“

„Dylan war bisher immer ein Leistungsträger und hat sich von Jahr zu Jahr gesteigert“, so die sportliche Leitung. „Er ist ein Stürmer, der das Tor trifft, aber auch seinen Nebenmann sieht. Die Liga (ACAC) aus der er kommt, läuft zwar etwas unter dem Radar, aus ihr stammen aber Jungs wie Erik Miller, der einer der Topspieler in der CEHL war, oder auch Brody Dale als ehemaliger Topscorer unserer neuen Liga. Quervergleiche hinken zwar, aber Dylan dürfte sich sicherlich auf dem gleichen Niveau bewegen. Natürlich muss wie immer die Umstellung auf die größeren Eisflächen abgewartet werden, wir sehen jedoch viel Potential bei ihm.“

