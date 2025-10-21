Rockets machen in Bergisch Gladbach das halbe Dutzend voll

Limburg. (PM EGDL) Die EG Diez-Limburg zeigt bei den REALSTARS Bergisch Gladbach eine beeindruckende Leistung und sichert sich mit einem klaren 6:0-Erfolg drei wichtige Punkte im Kampf um die vorderen Tabellenplätze.

Trotz eines schmalen Kaders – Brlic, Cox, Tim Mäding und König fehlten – dominiert das Team vom Heckenweg über weite Strecken und siegt vor ca. 60 mitgereisten Fans hochverdient.

Die EGDL agierte aufgrund der Ausfälle zu Beginn diszipliniert aus einer gesicherten Defensive. Der „Dosenöffner“ gelang dann denkbar spät im ersten Drittel. Zwei Sekunden vor der Sirene erzielte Tim Lutz mit seinem ersten Saisontor das psychologisch wichtige 1:0 (20.).

Nachdem die Rockets im Mittelabschnitt zunächst einige Chancen liegen ließen, belohnten sie sich zur Hälfte der Spielzeit. Tom Mäding erhöhte, ebenfalls mit seinem Saisondebüt-Treffer, auf 2:0 (32.) und nur eine Minute später schlug Dylan Florit erstmals an diesem Abend zu (33.). Der schnelle Doppelschlag sorgte für die Vorentscheidung und gab dem Team von Trainer Nils Krämer weitere Sicherheit.

In den letzten 20 Minute spielten die Rockets die Partie souverän herunter und bauten die Führung kontinuierlich aus. Emil Gabrielson eröffnete den Torreigen im letzten Drittel mit dem 4:0 (43.). Angesichts des deutlichen Rückstands ging der Coach der Gastgeber, Daniel Pering, volles Risiko und zog den Keeper während eines Powerplays. Die taktische Maßnahme wurde jedoch umgehend bestraft: Emil Gabrielson traf in Unterzahl ins verwaiste Tor (48.) und machte den Deckel endgültig auf das Spiel. Den Schlusspunkt unter einen überzeugenden Abend setzte Dylan Florit, der seinen Doppelpack zum 6:0-Endstand vollendete (53.). Die starke Leistung von Goalie Wotan Knecht, gekrönt durch einen Shutout, rundete den glanzvollen Auftritt der EGDL ab.

