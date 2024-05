Rockets Limburg verpflichten einen neuen Goalie

Limburg. (PM EGDL) Als die Verantwortlichen nach der abgelaufenen Spielzeit entschieden hatten, im Gehäuse nicht weiter mit einem Kontingentspieler zu planen, begann für die...

Limburg. (PM EGDL) Als die Verantwortlichen nach der abgelaufenen Spielzeit entschieden hatten, im Gehäuse nicht weiter mit einem Kontingentspieler zu planen, begann für die Sportliche Leitung die Suche nach einem starken deutschen Torhüter.

Bereits frühzeitig kann Arno Lörsch Vollzug melden: Aus der Oberliga Nord wechselt Justin Schrörs von den Herforder Ice Dragons zu den Rockets

Der neue EGDL-Keeper wurde im Nachwuchs der Düsseldorfer EG, des Krefelder EV und des EC Bad Nauheim in der Schüler-, Jugend- und Juniorenbundesliga ausgebildet. Seine ersten Erfahrungen im Seniorenbereich machte der gebürtige Krefelder in der DEL2 für die Dresdner Eislöwen und als Förderlizenzspielers des DEL-Ligisten Hamburg Freezers in der Oberliga Nord für FASS Berlin. Mittlerweile kann der 30-jährige auf insgesamt 289 Einsätze in der dritthöchsten Spielklasse zurückblicken und kommt in 189 Partien, in denen er tatsächlich auf dem Eis stand, auf einen Gegentorschnitt von 3,47 und verhalf seinen Teams damit zu 98 Siegen. Von den Qualitäten des Linksfängers konnten sich die Rockets-Fans bereits in der Saison 2022/23 überzeugen, als Schrörs die EGDL-Offensive beim 3:2-Auswärtssieg von Herford mit zahlreichen Paraden zur Verzweiflung trieb und zum „Player of the Game“ gewählt wurde.

„Arno hatte mich nach dem Ende der letzten Saison kontaktiert, wir hatten direkt sehr gute Gespräche und sind uns auch schnell einig geworden“, sagt Justin über das Zustandekommen seines Wechsels. „Ich hatte noch Angebote aus der Oberliga und hätte sogar als Import in die CEHL gehen können. Mein Fokus liegt aber mittlerweile bei meiner beruflichen Tätigkeit, die ich mit dem Eishockeysport bestmöglich kombinieren möchte. Dies dürfte mir mit den Rockets in der CEHL deutlich einfacher als in der Oberliga gelingen und ich kann weiterhin auf einem guten Niveau meiner Leidenschaft nachgehen. Einer der wichtigsten Punkte war aber auch, dass ich mit Maik Klingsporn, einem guten Freund, noch einmal zusammen spielen kann. Dieses Ziel hatten Klinge und ich schon länger, jetzt hat es zum Glück geklappt.“

„Nachdem wir uns auf der Torhüterposition zu einer Umorientierung entschieden hatten, war es natürlich nicht ganz einfach einen starken deutschen Keeper zu finden“, führt Arno Lörsch aus. „Als ich mit Justin in Kontakt kam, verliefen die ersten Gespräche aber direkt sehr positiv. Er hat mittlerweile in der Oberliga in knapp 200 Spielen im Tor gestanden und ist mit seinen 30 Jahren im allerbesten Torwartalter. Mit ihm haben wir die Stabilität gefunden, die der Mannschaft weiterhelfen wird. Ich denke, dass wir auf dieser sensiblen Position insgesamt sehr gut aufgestellt sein werden.“

Kader der Saison 2024/25

Tor: Justin Schrörs

Verteidigung: Alexander Seifert, Jannis Lachmann, Emre Yamak, Lorenzo Valenti, Maik Klingsporn

Sturm: Paul König, Artjom Piskowazkow, Marcel Kurth