Rockets Limburg tauschen auf der Importposition und holen Top-TorjÃ¤ger aus der Bayernliga

Limburg. (PM EGDL) Nachdem Antons Sinegubovs seit dem Spiel in Leuven an einer Oberkörperverletzung laboriert, am vergangenen Wochenende beide Partien verpasste und eine Genesung...

Limburg. (PM EGDL) Nachdem Antons Sinegubovs seit dem Spiel in Leuven an einer Oberkörperverletzung laboriert, am vergangenen Wochenende beide Partien verpasste und eine Genesung derzeit nicht absehbar ist, waren die Verantwortlichen, auch aufgrund des zuletzt schmalen Kaders, zum Handeln gezwungen.

Mit Ville Saloranta konnte nicht nur postwendend ein Ersatz, sondern auch der letztjährige Top-Torjäger der Bayernliga an den Heckenweg gelotst werden.

Der 28-jährige wurde bei Tampere in allen höchsten finnischen Nachwuchsligen ausgebildet und bestritt im Anschluss 82 Spiele mit 25 Toren und 30 Vorlagen in Finnlands zweiter Liga, bevor es ihn erstmals ins europäische Ausland zog. Nach jeweils 27 Partien für den polnischen Erstligisten KH Torun (7 Tore, 8 Assists) und für die französischen Zweitligisten Marseille und Montblanc (13 Tore, 5 Assists) ging es für den Rechtsschützen in die Bene League zu Heylen Vastgoed HYC Herentals. Dort belegte er ligaweit mit 28 Treffern und insgesamt 59 Punkten Platz drei in der Torjäger- und Scorerwertung. In der abgelaufenen Saison ließ der Goalgetter weitere 89 Punkte in 44 Partien für die Schongau Mammuts folgen, seine 47 Treffer machten ihn zum Torschützenkönig der Bayernliga.

„Ich freue mich sehr, zurück nach Deutschland und auch in die BeNe League – jetzt CEHL – zu kommen“, sagt der finnische Angreifer. „Die Rockets haben einen starken Kader und ich möchte dem Team helfen, viele Spiele zu gewinnen, um am Ende in beiden Wettbewerben möglichst weit zu kommen.“

„Da von uns im Pokal schon sieben Partien gespielt wurden und nicht absehbar ist, wann Antons zurückgekommen wäre, mussten wir etwas tun“, so Headcoach Uli Egen. „Ville hat in der BeNe League und in der Bayernliga gezeigt, dass er weiß, wo das Tor steht. Er kennt bereits die Liga und könnte der Knipser sein, der uns zuletzt ein wenig gefehlt hat.“

Die Rockets wünschen Antons eine hoffentlich schnelle Genesung und alles Gute für seine private und sportliche Zukunft.

Niederlage gegen Neuwied

Vor großer Kulisse hatten die Rockets im Pinktoberspiel in der Anfangsphase mehr von der Partie, den ersten Treffer erzielten jedoch die Gäste durch Chetik, der einen Rebound über die Linie drückte (8.). Nach der Führung waren die Bären wesentlich besser im Spiel und versäumten es in Überzahl zu erhöhen. Stattdessen verwandelte der gerade von der Strafbank gekommen Alexander Seifert einen Alleingang eiskalt zum Ausgleich (13.) und das Momentum war auf Seiten der EGDL: Nach starker Vorarbeit von Miro Mäkinen musste Christian Bauhof nur noch einschieben (15.) und die Hausherren lagen erstmals in Front.

Im Mitteldrittel deutete sich dann bereits an, dass die Special-Teams im ersten Derby der Saison 2024/25 den Ausschlag geben werden. Die Rockets blieben nicht nur bei drei Überzahlsituation erfolglos, sondern mussten sogar den Shorthander von Smith hinnehmen (27.). In der Folge scheiterten Tim Dreschmann und Christian Bauhof am starken Lukas Schulte, aber auch Justin Schrörs musste gegen Alexandrov sein ganzes Können zeigen.

Nach der erneuten Führung durch David Lademann, der einen Schuss von Artjom Piskowazkow zum 3:2 abfälschte (43.), währte die Freude nicht lange. Die Rockets verloren im gegnerischen Drittel den Puck und liefen in einen Konter, den Sperling im Nachschuss vollendete (47.). Im Anschluss ließ die EGDL ein weiteres Powerplay ungenutzt, die Gäste hingegen entschieden bei nummerischer Überlegenheit durch Beeg (52.) ein Derby, das auch anders hätte enden können.

EG Diez – Limburg: Schrörs (Kapicak) – Yamak, Valenti, Gutjahr, Dreschmann, Kristic, Klingsporn, Seifert – Kurth, Tamminen, Piskowazkow, Lehtonen, Bauhof, Lademann, Mäkinen, Lichnovsky, Grund

Zuschauer: 1514

Schiedsrichter: Markus Eberl

Tore:

0:1 Chetik (Alexandrov, Sperling) (07:02)

1:1 Seifert (Bauhof, Kristic) (12:44)

2:1 Bauhof (Mäkinen, Kurth) (14:31)

2:2 Smith (Rajala) (26:09) SH1

3:2 Lademann (Piskowazkow, Tamminen) (42:48)

3:3 Sperling (Alexandov, Beeg) (57:45)

3:4 Beeg (Sperling, Smith) (51:42) PP1, GWG

Schussverhältnis: 36:34 (10:12,14:11,12:11)

Bullies: 33:27 (9:9,12:6,12:12)

Goalies: Schrörs 30 von 34 (88,2 %) / Schulte 33 von 36 (91,7 %)

Strafen: EGDL 12 / Neuwied 18