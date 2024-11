Rockets legen in der Defensive nach

Limburg. (PM EGDL) Kurz vor der entscheidenden Phase im CEHL-CUP verpflichtet die EGDL mit Stephan Kreuzmann einen Verteidiger, der insgesamt 873 Spiele in der...

Limburg. (PM EGDL) Kurz vor der entscheidenden Phase im CEHL-CUP verpflichtet die EGDL mit Stephan Kreuzmann einen Verteidiger, der insgesamt 873 Spiele in der DEL, 2. Bundesliga und Oberliga bestritten hat und dessen Namen für pure Erfahrung steht.

Sollten die Formalitäten ihren geregelten Lauf nehmen, wäre der Routinier ab dem 01. Dezember 2024 spielberechtigt.

Der gebürtige Duisburger wurde bei den Kölner Haien und beim Krefelder EV ausgebildet und nahm mit der deutschen U18 an der Weltmeisterschaft in der Slowakei teil. Die ersten Jahre seiner Laufbahn verbrachte der mittlerweile 40-jährige hauptsächlich in der 2. Bundesliga und lief dort in 267 Spielen für Duisburg, Dresden und Bremerhaven auf. Nach einem Jahr in den Niederlanden bei den Romijnders Dar Devils Nijmegen und dem Pokalgewinn zog es den Linkschützen in die Oberliga Nord, in der er im Anschluss 603 Partien mit 94 Toren und 366 Assists absolvierte und in der Saison 2014/15 als Defenseman of the Year ausgezeichnet wurde. Zuletzt lief der Verteidiger berufsbedingt in der Regionalliga für die Ratinger Ice Aliens auf und konnte in der abgelaufenen Spielzeit die Meisterschaft feiern.

„Die CEHL ist noch einmal eine tolle sportliche Herausforderung, die sich gut mit meiner beruflichen Tätigkeit verbinden lässt“, sagt Stephan zu seinen Wechselgründen. „Die Liga ist ausgeglichen und es wird Hockey auf sehr gutem Niveau gespielt. Aus dem Team der Rockets kenne ich bereits einige Jungs mit denen ich entweder in der Vergangenheit zusammen gespielt habe oder auf die ich als Gegner getroffen bin. Mit Uli Egen steht ein erfolgreicher Coach an der Bande, unter dem ich auch schon trainiert habe. Ich will dem Team mit meiner Erfahrung so gut wie möglich helfen und in beiden Wettbewerben erfolgreich abschneiden. Wenn in den verbleibenden Spielen alles normal verläuft, steht für mich mit dem Halbfinale direkt ein Highlight an.“

„Ich kenne Stephan aus meiner Zeit in Kassel, wir bekommen mit ihm viel Erfahrung, die uns gut zu Gesicht steht“, so Coach Uli Egen zu dem Transfer. „Er gibt uns nicht nur weitere Qualität und Stabilität in der Defensive, sondern auch Breite und Flexibilität im Kader, da Tim Dreschmann aktuell im Sturm eingesetzt wird. Auch wenn Stephan mittlerweile berufstätig ist, agiert er auf und neben dem Eis immer noch wie ein Profisportler. Ich bin froh, dass er uns demnächst verstärkt.“

